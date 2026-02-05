Profesjonell støvsuger T 15/1
Ultrastille, bærekraftig og slitesterk: T 15/1 tørrstøvsugeren laget av 45 % resirkulert materiale* tilbyr utmerket sugekraft og et ergonomisk, brukervennlig design.
Vår T 15/1 tørrstøvsuger er laget av 45 prosent resirkulert materiale*, og er derfor produsert på en måte som sparer ressurser. Den imponerer med enestående sugekraft, ultrastille drift, bærekraft, robusthet og et utmerket pris-ytelse-forhold. Dens holdbarhet er tydelig i funksjoner som det robuste dekselet, motorenheten, støtfangeren og store hjul. Til tross for den høye sugekraften er driftsstøyen til T 15/1 bare 52 dB(A). Takket være denne ultra-stille driften kan den brukes når som helst til rengjøring på dagtid og på støyfølsomme steder. Den kompakte støvsugeren er vippesikker og manøvrerbar, og kan transporteres ergonomisk og tett inntil kroppen ved hjelp av det sammenleggbare bærehåndtaket. Beholdervolumet til støvsugeren er 15 liter. Takket være den integrerte tilbehørsoppbevaringen, kan fugemunnstykket som følger med alltid lagres på T 15/1 innen rekkevidde. Et svært effektivt HEPA 14-filter kan kjøpes som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Smart, manuelt kabelopprullingssystem
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Et svært effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som tilvalg.
- For de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder.
- Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Fugemunnstykket kan enkelt oppbevares i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 410
*Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Parkeringposisjon for gulvmunnstykke
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.