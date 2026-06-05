Profesjonell støvsuger T 15/1 Adv
T 15/1 Adv er svært robust og laget av 45 % resirkulert materiale¹⁾. I tillegg til sin høye sugekraft har den en imponerende, ultrastille drift og ergonomisk design.
T 15/1 Adv Kärcher tørrstøvsugeren er kjent for sin bærekraft, holdbarhet, eksepsjonelle sugekraft og ultra-stille drift. Den har også imponerende robusthet, et omfattende utvalg av tilbehør og et utmerket pris/ytelse-forhold. Det 45 prosenten resirkulerte materialet¹⁾ som brukes i produksjonen sparer ressurser og reduserer energibehovet. Den kraftige T 15/1 Adv kjennetegnes av sin støysvake drift (52 dB[A]) og er faktisk så ultra-stille at den kan brukes til dagrengjøring og på støyfølsomme steder når som helst. Denne støvsugeren er manøvrerbar og vippesikker, med en beholderkapasitet på 15 liter. Den har et bærehåndtak med foldefunksjon for ergonomisk transport tett inntil kroppen. Den er også ekstremt slitesterk og robust – det samme er dekselet, huset, støtfangeren og de store hjulene. En fugemunnstykke og en møbelmunnstykke er inkludert i leveringsomfanget og kan oppbevares sammen med støvsugeren for enkel tilgang når som helst. Leveringsomfanget til T 15/1 Adv inkluderer et bredt spekter av tilbehør: sugeslange, antistatisk bend, lettvekts- og høydejusterbart teleskopisk sugerør (aluminium), omskiftbart gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- fugemunnstykke og møbelmunnstykke: lagret i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
Tilbehør
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