Profesjonell støvsuger T 15/1 Adv HEPA
T 15/1 Adv HEPA fokuserer på hygiene, er bærekraftig og ultrastille, og tilbyr et effektivt HEPA 14-filter og et bredt utvalg av tilbehør i tillegg til høy sugekraft.
T 15/1 Adv HEPA tørrstøvsugeren kjennetegnes av førsteklasses sugekraft, ultrastille drift, robusthet, et imponerende pris-ytelse-forhold og et omfattende utvalg av tilbehør. Takket være HEPA 14-filteret er overholdelse av de høyeste sikkerhetsstandardene garantert i hygienesensitive områder. Dens robusthet er tydelig i funksjoner som chassis, hus, støtfanger og store hjul. Ressurser er bevart helt fra starten takket være innholdet på 45 prosent resirkulert materiale*. Siden 15/1 Adv HEPA fungerer ekstremt stillegående med kun 52 dB(A) med høy sugekraft, er den egnet for rengjøring på dagtid og støyfølsomme steder. Den er kompakt, vippesikker og manøvrerbar, og har et beholdervolum på 15 liter. Med det sammenleggbare bærehåndtaket kan støvsugeren transporteres ergonomisk og tett inntil kroppen. Fugemunnstykket og møbelmunnstykket er inkludert og kan alltid oppbevares på støvsugeren innen rekkevidde. Spesielt omfattende tilbehør er inkludert i leveringsomfanget til T 15/1 Adv HEPA: sugeslange, antistatisk bend, lett, høydejusterbart teleskopisk sugerør laget av aluminium, omskiftbart gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, spaltemunnstykke, møbelmunnstykke og HEPA 14-filter.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Bruk av resirkulerte materialer reduserer CO₂-utslipp.
Svært effektivt HEPA 14-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder. Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Ultrastille: praktisk talt lydløs drift på bare 52 dB(A)Perfekt for renhold på dagtid. Redusert støybelastning selv om natten. Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
- Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen.
- Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak.
- Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Strømkabel som kan kobles til
- Enkel og rask utskifting av nettkabel selv uten forkunnskaper.
- Rengjøringsprosessen kan fortsette sømløst.
- Unngår eller reduserer servicekostnader.
Manuell kabeloppbevaring
- Strømkabelen kan lagres på kort tid.
- Tidsbesparelse: kabellagring på bare noen få sekunder.
- Strømkabelen blir ikke vridd og rulles alltid sammen.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Brukervennlig driftskonsept
- Stor av/på-knapp.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- fugemunnstykke og møbelmunnstykke: lagret i maskinhodet.
- Plassbesparende oppbevaring, alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|185 / 18
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|585
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|52
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 410
*Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Smart kabeloppbevaringssystem
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
- Rengjøring på dagtid
