Profesjonell støvsuger T 7/1 Classic
T 7/1 Classic er en lett og ergonomisk støvsuger i innstegsklassen. Den leveres med en fleecefilterpose som standard, har god sugekraft og praktisk holder til strømkabelen.
Med en kraftig motor på 850 W har den kompakte støvsugeren vår, T 7/1 Classic, en imponerende sugekraft på 23,0 kPa. Støvsugeren er også behagelig stillegående med et lydnivå på kun 63 db(A). Maskinen har en 2 meter lang sugeslange og veier bare 3,5 kg. Den ergonomiske bøyen gjør det mulig å arbeide over lengre tid uten å bli sliten. Støvsugeren har to faste trinsehjul og to svingbare trinsehjul som bidrar til meget god manøvrerbarhet. Den har også en støtfanger som går rundt hele maskinen og sørger for at den slagfaste 7,5-liters beholderen ikke skader møbler og andre gjenstander ved sammenstøt. T 7/1 Classic levers med en fleecefilterpose som standard.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn. Lavere vekt med identisk beholdervolum sammenlignet med konkurrerende modeller. Muliggjør arbeid over lengre tid uten belastning.
Permanent hovedfilterkurvLaget av slitesterk fleece. Bærekraftig: kan vaskes for hånd ved 30 °C.
Enestående sugeeffektProfesjonell kvalitet. God pris-ytelse-forhold.
Ledningskrok
- Enkel oppbevaring av strømkabelen.
- Sikker festing av kabelen under transport.
Robust støtfanger
- Beskytter møbler, vegger og maskin mot skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (Fase/~/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|7
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|62
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast
- Ledningskrok
Videoer
Bruksområder
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
