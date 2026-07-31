Profesjonell støvsuger T 7/1 Classic
Lett og ergonomisk: T 7/1 Classic med fleecefilterpose som standard er en støvsuger i innstegsklassen med et godt pris-ytelsesforhold, sterk sugekraft og kabelholder.
Med 850 W effekt genererer den kompakte tørrstøvsugeren T 7/1 Classic et imponerende vakuum på 23,0 kPa. Støvsugeren er behagelig stillegående med bare 63 dB(A). Maskinen har en 2 meter lang sugeslange og er svært lett og veier 3,5 kilo. Den støpte bøyen gir lange perioder med tretthetsfritt arbeid. Tørrstøvsugerens gode sporegenskaper skyldes chassiset med to faste hjul og to svinghjul. En støtfanger rundt hele apparatet sørger for at den slagfaste 7,5-liters beholderen ikke forårsaker skade på møbler osv. T 7/1 Classic leveres med en fleecefilterpose som standard.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn. Lavere vekt med identisk beholdervolum sammenlignet med konkurrerende modeller. Muliggjør arbeid over lengre tid uten belastning.
Permanent hovedfilterkurvLaget av slitesterk fleece. Bærekraftig: kan vaskes for hånd ved 30 °C.
Enestående sugeeffektProfesjonell kvalitet. God pris-ytelse-forhold.
Ledningskrok
- Enkel oppbevaring av strømkabelen.
- Sikker festing av kabelen under transport.
Robust støtfanger
- Beskytter møbler, vegger og maskin mot skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|7
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|62
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast
- Ledningskrok
Videoer
Bruksområder
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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