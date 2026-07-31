Profesjonell støvsuger T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv utmerker seg med et ergonomisk design, godt pris/ytelsesforhold og kraftig sugeevne. Leveres med en 7,5 meter utskiftbar strømkabel for enkel tilkobling.
Den kompakte T 7/1 Classic Adv støvsugeren er svært stillegående med kun 62 dB(A) og er ideell for både tepper og harde gulv, takket være sin kraftige sugeevne. Med lav vekt og ergonomisk bærehåndtak er den enkel å transportere med én hånd, selv over trapper og hindringer. Støvsugeren har et deksel med to faste hjul og to svinghjul, noe som gir god stabilitet i bevegelse, og den ergonomisk utformede slangen sørger for komfortabel bruk, selv ved lengre arbeidsøkter. 7-liters beholderen er beskyttet av en heldekkende støtlist som forhindrer skader på vegger, møbler og selve beholderen. T 7/1 Classic Adv leveres med en 7,5 meter lang utskiftbar strømkabel, som enkelt kan byttes av brukeren. En fleecefilterpose følger med som standardutstyr.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.
Enestående sugeeffekt
Strømkabel som kan kobles til
Ledningskrok
Permanent hovedfilterkurv
Robust støtfanger
Lav driftstøy på kun 62 dB(A).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|7
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|62
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast
- Ledningskrok
- Strømkabel som kan kobles til: Standard
Bruksområder
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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