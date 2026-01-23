Profesjonell støvsuger T 8/1
Støvsugeren, T 8/1 L, imponerer enhver håndverker med et robuste design, ergonomiske bærebelte og en ekstremt lave vekt for enkel transport.
Med tørrstøvsugeren, T 8/1 L, tilbyr vi håndverkere en maskin som er spesielt designet for deres behov. Maskinen er robust og slitesterkt, holdbar og kraftig. Den er utstyrt med en ergonomisk bærestropp som gjør den enkel å transportere. Den lette maskinen er ikke bare enkel å transportere, men den kan også benyttes for arbeid som det ikke er lett å få til med tyngre maskiner, for eksempel arbeid som utføres i stiger eller trapper. Filterklassesertifiseringen (L) betyr at den også kan brukes i støvete omgivelser. Nyttige detaljer gjør det sikkert og enkelt å oppbevare tilbehør direkte på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk bærestroppTillater enkel transport av den lette maskinen og gjør det mulig å blant annet arbeide på stiger.
Sikre oppbevaringsmuligheter for tilbehørTilbehør oppbevares direkte på baksiden av maskinen, og slangen og strømkabelen er festet sikkert.
Lav vekt.Maskinen kan også enkelt fraktes i trapper og over lengre distanser.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (Fase/~/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|8
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|62
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 480 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
- Bærestropp
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
- Gjør rengjøring av trapper enkelt
- Bygg og håndverk
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.