Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap er en hendig og lettbetjent, men samtidig meget kraftig byggstøvsuger på innstegsnivå. Lav vekt gjør den svært godt egnet til mobil bruk.

Kärcher NT 22/1 Ap er en effektiv og pålitelig våtstøvsuger som er ekstremt allsidig, lett av vekt og svært enkel å betjene. Den er en liten byggstøvsuger velegnet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder. Den håndter støv, grovsmuss og væsker uten problemer takket være semiautomatisk filterrens og et fuktbestandig PES-patronfilter. Sugeinntaket er plassert i toppen av maskinen, og gjør det mulig å utnytte beholdervolumet maksimalt. De svært kompakte målene og den lave vekten sikrer praktisk og problemfri transport av maskinen.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap: Lav vekt og kompakte mål
Lav vekt og kompakte mål
Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap: Semiautomatisk filterrengjøring AP
Semiautomatisk filterrengjøring AP
Halvautomatisk filterrengjøring sikrer effektivt konstant høy sugekraft.
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap: Fuktbestandig PES-patronfilter
Fuktbestandig PES-patronfilter
Det er enkelt å veksle mellom våt- og tørrsuging uten å måtte tørke PES-patronfilteret på forhånd Vaskbart PES-filter.
Sugeslangeforbindelse i maskinhodet
  • Gjør det mulig å utnytte hele beholdervolumet.
  • Tidsbesparende takket være lengre tømmeintervaller.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 72
Støvsuger (mBar/hPa) 249 / 24,9
Beholderkapasitet (l) 22
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1300
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 6
Lydnivå (dB) 71
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 5,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,2
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 1.9 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 505 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: PES

Utstyr

  • Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
  • Beskyttelsesklasse: II
  • Hjul med brems
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap

Videoer

Bruksområder
  • Ideell enhet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder.
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.