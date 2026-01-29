Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap
Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap er en hendig og lettbetjent, men samtidig meget kraftig byggstøvsuger på innstegsnivå. Lav vekt gjør den svært godt egnet til mobil bruk.
Kärcher NT 22/1 Ap er en effektiv og pålitelig våtstøvsuger som er ekstremt allsidig, lett av vekt og svært enkel å betjene. Den er en liten byggstøvsuger velegnet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder. Den håndter støv, grovsmuss og væsker uten problemer takket være semiautomatisk filterrens og et fuktbestandig PES-patronfilter. Sugeinntaket er plassert i toppen av maskinen, og gjør det mulig å utnytte beholdervolumet maksimalt. De svært kompakte målene og den lave vekten sikrer praktisk og problemfri transport av maskinen.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt og kompakte målEnheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Semiautomatisk filterrengjøring APHalvautomatisk filterrengjøring sikrer effektivt konstant høy sugekraft.
Fuktbestandig PES-patronfilterDet er enkelt å veksle mellom våt- og tørrsuging uten å måtte tørke PES-patronfilteret på forhånd Vaskbart PES-filter.
Sugeslangeforbindelse i maskinhodet
- Gjør det mulig å utnytte hele beholdervolumet.
- Tidsbesparende takket være lengre tømmeintervaller.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1300
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|6
|Lydnivå (dB)
|71
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
Utstyr
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Bruksområder
- Ideell enhet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder.
