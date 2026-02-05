Batteridrevet våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Bp L
Kompakt og allsidig batteridreven våt- og tørrstøvsuger, NT 22/1 Ap Bp, for krevende arbeid på steder uten tilgang til strømnett. Maskinen har et plassbesparende flatfilter.
Den batteridrevne våt- og tørrstøvsugeren, NT 22/1 Ap Bp, er utviklet for støvsuging av væsker, grov smuss og fint støv. Maskinen imponerer med kraftig sugeeffekt på steder uten ekstern strømforsyning. Maskinen er utviklet for bruk med Battery Power+-batteriet fra Kärcher. Batteriet og den kompatible batteriladeren er ikke inkludert i leveringsomfanget, og må kjøpes separat. Batteriet sørger for svært lang brukstid og beskyttes effektivt mot smuss og væske med et deksel i maskinen. De kompakte målene og den lave vekten til maskinen gjør transport og håndtering svært enkelt – spesielt på steder der det er trang og for sterkt trafikkerte arealer. Den allsidige maskinen er utstyrt med et plassbesparende flatt foldefilter og elektronisk vannavstengning. Det flate maskinhodets konstruksjon innebærer at verktøy og bokser også kan plasseres på det.
Egenskaper og fordeler
Kraftig 36 V Battery Power+-batteri fra Kärcher, med kapasitet på 7,5 Ah
- Leverer en brukstid på 31 minutter ved full kraft.
Effektivt beskyttelsesdeksel for batterirommet
- Beskytter batteriet mot smuss og fukt. Med seglass.
Lav vekt og kompakte mål
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plast
|Lydnivå (dB)
|70
|Luftmengde (l/s)
|57
|Støvsuger (mBar/hPa)
|152 / 15,2
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 575
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|401 x 372 x 499
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Sugeslange type: med bøy
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: Cellulose
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: III
Bruksområder
- Til rengjøring av steder uten strømforsyning
- Til rengjøring av sterkt trafikkerte arealer
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.