Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Te
Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeeffekt og semiautomatisk filterrens. Kompakt og lett byggstøvsuger i innstegsklassen ideell for håndverkere.
Kärcher våtstøvsuger NT 22/1 Ap Te har apparatkontakt med automatisk start for elektroverktøy. Håndverkere vil med andre ord vite å sette stor pris på denne lille byggstøvsugeren. Den veier svært lite, og er dermed alltid enkel å frakte med seg. Dessuten imponerer den med kraftig sugeeffekt ved lette til middels tunge rengjøringsarbeider. Den håndterer støv, grovsmuss og væsker, og med filterrens og fuktbestandig PES-patronfilter utfører den arbeidet pålitelig og grundig. Sugeslangeinntak er integrert i toppen av enheten, og gjør det mulig å utnytte beholdervolumet maksimalt. Således er den lettbetjente og allsidige NT 22/1 Ap Te den ideelle følgesvenn ved installasjons- og renoveringsarbeider, rengjøring av bygg og mange andre profesjonelle bruksområder.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt og kompakte målEnheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Semiautomatisk filterrengjøring APOptimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp. Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft. Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Fuktbestandig PES-patronfilterEnkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Apparatkontakt for elektroverktøy (med automatisk start)
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1300
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|6
|Lydnivå (dB)
|72
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
- Kobling for elektrovektøy
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Bruksområder
- Ideell enhet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder.
- Egnet for våt- og tørrsuging
