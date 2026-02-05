Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Te

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeeffekt og semiautomatisk filterrens. Kompakt og lett byggstøvsuger i innstegsklassen ideell for håndverkere.

Kärcher våtstøvsuger NT 22/1 Ap Te har apparatkontakt med automatisk start for elektroverktøy. Håndverkere vil med andre ord vite å sette stor pris på denne lille byggstøvsugeren. Den veier svært lite, og er dermed alltid enkel å frakte med seg. Dessuten imponerer den med kraftig sugeeffekt ved lette til middels tunge rengjøringsarbeider. Den håndterer støv, grovsmuss og væsker, og med filterrens og fuktbestandig PES-patronfilter utfører den arbeidet pålitelig og grundig. Sugeslangeinntak er integrert i toppen av enheten, og gjør det mulig å utnytte beholdervolumet maksimalt. Således er den lettbetjente og allsidige NT 22/1 Ap Te den ideelle følgesvenn ved installasjons- og renoveringsarbeider, rengjøring av bygg og mange andre profesjonelle bruksområder.

Egenskaper og fordeler
Lav vekt og kompakte mål
Lav vekt og kompakte mål
Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Semiautomatisk filterrengjøring AP
Semiautomatisk filterrengjøring AP
Optimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp. Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft. Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Fuktbestandig PES-patronfilter
Fuktbestandig PES-patronfilter
Enkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Apparatkontakt for elektroverktøy (med automatisk start)
  • Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
  • Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
  • Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Verktøyadapter for elektroverktøy
  • Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
  • Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
  • Roterende ring for justering av sugekraften.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 72
Støvsuger (mBar/hPa) 249 / 24,9
Beholderkapasitet (l) 22
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1300
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 6
Lydnivå (dB) 72
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 6,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,3
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 1.9 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 505 mm
  • Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: PES
  • Kobling for elektrovektøy

Utstyr

  • Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
  • Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Te
Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Te

Videoer

Bruksområder
  • Ideell enhet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder.
  • Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.