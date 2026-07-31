Våt- og tørrstøvsuger NT 22/1 Ap Te Adv
NT 22/1 Ap Te Adv L våt- og tørrstøvsuger med el-uttak og automatisk av/på bryter, Ap filterrens og mange sugemunnstykker. Bendene og sugeslangen er antistatiske.
Våt- og tørrstøvsugeren NT 22/1 Ap Te Adv L fra Kärcher er perfekt egnet for håndverkere, men også for bygningsrengjøring, innvendig rengjøring av kjøretøy og mange andre kommersielle bruksområder. Støvsugeren håndterer støv og grovt smuss med høy og konstant sugekraft. Den håndterer også væsker uten problemer takket være det fuktbestandige PES-patronfilteret. Den smarte utformingen med sugeslangetilkoblingen integrert i toppen av maskinen, gjør at beholderkapasiteten kan utnyttes fullt ut. I tillegg gjør den lave vekten det lett å ta med seg støvsugeren fra sted til sted. Flerbruksstøvsugeren er enkel å betjene og tilbyr effektiv, semiautomatisk Ap-filterrengjøring samt apparatuttak med automatisk inn- og utkobling for elektroverktøy. Bendene og sugeslangen er også antistatiske for beskyttelse mot elektrostatiske utladninger. Bilrensemunnstykket, møbelmunnstykket, fugemunnstykket, sugebørsten og flerbruksbørsten utgjør også en omfattende pakke med tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt og kompakte målEnheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Semiautomatisk filterrengjøring APEffektiv, praktisk filterrengjøring for konstant sugekraft.
Omfattende tilbehørssett inkludertAntistatisk sugeslange og bender for pålitelig ESD-beskyttelse With car and upholstery nozzle for vehicle interior cleaning. Med bil- og møbelmunnstykke for innvendig rengjøring av kjøretøy.
Apparatkontakt for elektroverktøy (med automatisk start)
- Apparatkontakten fungerer som «fjernkontroll» for våt - og tørrstøsugeren.
- Sugeren startes automatisk idet det tilkoblede elektroverktøyet tas i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1300
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|6
|Lydnivå (dB)
|72
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Sugebørste
- Sugemunnstykke for bilinteriør
- Patronfilter: PES
- Kobling for elektrovektøy
Utstyr
- Støvklasse: L
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Bruksområder
- Ideell enhet for lette til middels tunge rengjøringsarbeider innenfor mange profesjonelle bruksområder.
Tilbehør
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