Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap L er en kompakt, mellomstor våtsuger med meget god sugekraft, robuste komponenter av høy kvalitet, med et stort utvalg av tilbehør tilgjengelig.
NT 30/1 Ap L er en kompakt våtsuger av høy kvalitet med semiautomatisk filterrens. Støvsugeren er designet for å kunne håndtere mange forskjellige arbeidsoppgaver, som f.eks. innvendig rengjøring av bil, fjerning av grovt smuss og væske, støvsuging av maskiner etc. Den har ekstremt god sugeevne og meget effektiv filterrens som gjør at mindre mengder av fint støv også kan samles opp uten filterpose. Alle nøkkelfunksjoner er tilgjengelige via en vribryter på fronten av maskinen. Toppen er flat slik at f.eks. en verktøykasse kan plasseres eller fastmonteres.
Egenskaper og fordeler
Fleksibel slange og strømledning
- Muliggjør sikker festing av slanger av forskjellige lengder og diametre.
- Strømledningen er ikke i veien under transport.
Uttakbar filterboks
- Gjør det mulig å ta ut filteret uten at det støver.
- Forhindrer at flatefilteret settes inn feil.
Smart integrert oppbevaring for tilbehør
- Tilbehøret oppbevares sikkert og er alltid lett tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|70
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: Cellulose
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Mange ulike bruksområder som strekker seg fra fjerning av væske til innvendig rengjøring av bil
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.