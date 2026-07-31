Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap Te L er en kompakt våt- og tørrstøvsuger i mellomklassen, den integrerte apparatkontakten med automatisk start/stopp-funksjon gjør den ideell for bruk sammen med elektroverktøy.
NT 30/1 Ap Te L er en kompakt våt- og tørrstøvsuger i mellomklassen, utviklet for effektiv støv- og væskehåndtering. Med halvautomatisk filterrengjøring og integrert apparatkontakt med automatisk start/stopp, er den spesielt godt egnet for bruk sammen med elektroverktøy. Den kraftige sugeevnen gjør den ideell for alt fra lettere sliping og bilinteriørrengjøring til oppsuging av væsker og grovsmuss fra maskiner og utstyr. Selv moderate mengder finstøv kan håndteres uten filterpose. Maskinen er klargjort for antistatisk drift, og betjenes enkelt via en sentral vribryter. Praktiske oppbevaringsløsninger for det nye tilbehøret er integrert i designet. Det flate topplokket gir mulighet for å sette fra seg verktøy, og festepunktene gjør det enkelt å montere en verktøykasse direkte på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stoppElektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren. Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen. Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Semiautomatisk filterrengjøring APOptimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp. Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft. Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Fleksibel slange og strømledningStrømkabel og slange festes sikkert for transport. For sugeslanger i forskjellige lengder og diametre. Tidsbesparende og lengre levetid på strømkabelen.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Tørt flatt foldefilter
- Sertifisert for støvklasse M og L. Støvseparasjonsgrad: 99,9 %.
- Cellulosefibermateriale: bærekraftig, laget av fornybare råmaterialer.
- Ideell for tørt fint støv og grovt smuss.
Avtagbart filterhus
- Flatt plissert filter: raskere og enklere å rengjøre.
- Regelmessig rengjøring: lengre levetid på filteret.
- Forhindrer feil innsetting av det flate plisserte filteret.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Anti-tap lagring for transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er raskt tilgjengelig.
- Plassbesparende design: ingen ekstra lagringsplass kreves.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|70
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: Cellulose
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Klargjort for antistatisk system
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
- For avtrekk i bruk med elektriske verktøy
- Rengjøring av kjøretøyinteriør
- For uttak fra maskiner og systemer
Tilbehør
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