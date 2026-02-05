Våt- og tørrstøvsuger NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L er en kraftig mellomstor våtsuger med 40 L tank, stor sugekraft, smart tilbehør og slitesterke komponenter.
Dette er en våtsuger av høy kvalitet med 40 liters tankkapasitet og semiautomatisk filterrens som i kombinasjon med stor sugekraft gjør at denne kan fjerne fint støv uten filterpose. Det er en svært fleksibel maskin som kan brukes til å fjerne grovt smuss og væske, samt støvsuge maskiner, systemer, biler m.m. NT 40/1 Ap er enkelt å håndtere og har mange smarte praktiske detaljer, som f.eks. flat topp hvor det enkelt og trygt kan festes en verktøykasse, eller det er mulig å ta seg en pust i bakken. Alle viktige funksjoner styres med en lett tilgjengelig vribryter.
Egenskaper og fordeler
Fleksibel slange og strømledning
- Muliggjør sikker festing av slanger av forskjellige lengder og diametre.
- Strømledningen er ikke i veien under transport.
Uttakbar filterboks
- Gjør det mulig å ta ut filteret uten at det støver.
- Forhindrer at flatefilteret settes inn feil.
Smart integrert oppbevaring for tilbehør
- Tilbehøret oppbevares sikkert og er alltid lett tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|70
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Mange ulike bruksområder som strekker seg fra fjerning av væske til innvendig rengjøring av bil
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.