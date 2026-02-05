Våt- og tørrstøvsuger NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L er en kraftig mellomstor våtsuger med 40 L tank, stor sugekraft, smart tilbehør og slitesterke komponenter.

Dette er en våtsuger av høy kvalitet med 40 liters tankkapasitet og semiautomatisk filterrens som i kombinasjon med stor sugekraft gjør at denne kan fjerne fint støv uten filterpose. Det er en svært fleksibel maskin som kan brukes til å fjerne grovt smuss og væske, samt støvsuge maskiner, systemer, biler m.m. NT 40/1 Ap er enkelt å håndtere og har mange smarte praktiske detaljer, som f.eks. flat topp hvor det enkelt og trygt kan festes en verktøykasse, eller det er mulig å ta seg en pust i bakken. Alle viktige funksjoner styres med en lett tilgjengelig vribryter.

Egenskaper og fordeler
Fleksibel slange og strømledning
  • Muliggjør sikker festing av slanger av forskjellige lengder og diametre.
  • Strømledningen er ikke i veien under transport.
Uttakbar filterboks
  • Gjør det mulig å ta ut filteret uten at det støver.
  • Forhindrer at flatefilteret settes inn feil.
Smart integrert oppbevaring for tilbehør
  • Tilbehøret oppbevares sikkert og er alltid lett tilgjengelig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/hPa) 273 / 27,3
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Lydnivå (dB) 70
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 12,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 16,5
Mål (L x B x H) (mm) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.5 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
  • Fugemunnstykke
  • Flatfilter: Materiale av cellulosefiber

Utstyr

  • Automatisk stopp ved maks nivå
  • Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
  • Beskyttelsesklasse: II
  • Hjul med brems
Bruksområder
  • Mange ulike bruksområder som strekker seg fra fjerning av væske til innvendig rengjøring av bil
Tilbehør
