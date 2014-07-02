Våt- og tørrstøvsuger NT 75/2 Ap Me Tc
Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med to motorer og høy ytelse. Effektiv luftblåsing av det flate foldefilteret sørger for praktisk talt konstant rengjøringseffekt.
NT 75/2 Ap Me Tc er en kraftig våt- og tørrstøvsuger med ApClean-teknologi som sikrer kontinuerlig høy sugeeffekt og lange arbeidsintervaller. Den robuste beholderen på 75 liter i rustfritt stål er ideell for store mengder smuss, og kan enkelt tømmes takket være den vippbare rammen. Støvsugeren har et kompakt turbinhus med integrert filterdeksel, som gir enkel tilgang til det store flate foldefilteret. Det effektive, halvautomatiske ApClean-filtersystemet sørger for vedvarende høy ytelse, lengre driftstider og lang levetid på filteret. NT 75/2 Ap Me Tc er også utstyrt med elektronisk nivåkontroll, som forhindrer at maksimal kapasitet ikke overskrides. Oppsugd væske kan enkelt tømmes gjennom en fastmontert, olje- og kjemikalieresistent avløpsslange. Takket være det praktiske klipsystemet kan tilbehør festes raskt og enkelt. Maskinen leveres med slangelagring, tilbehørsholder og en stor oppbevaringsflate – perfekt til verktøy eller annet utstyr. To store hjul bak og to styrehjul gir NT 75/2 Ap Me Tc god mobilitet og enkel manøvrering.
Egenskaper og fordeler
Oppbevaringsplass på maskinen
- Store innebygd lagringsplass sørger for at verktøy og tilbehør alltid er med og tilgjengelig for bruk.
Integrert tappeslange
- Lett tilgjengelig avløpsslange for praktisk tømming av væske.
Feste for slange og rørbend
- Praktisk feste for sugeslange og rørbend for enkel transport og oppbevaring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
- Vippekabinett
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.