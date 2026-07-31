Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H sikkerhetsstøvsuger med garantert filtreringseffektivitet på 99,995 %. Ideell egnet for støvsuging av svært farlig og kreftfremkallende støv (støvklasse H).
Sikkerhetsstøvsugeren NT 30/1 Ap Te H fra Kärcher imponerer med sitt HEPA-H 13 flate plisserte filter laget av glassfibermateriale. Dette gjør at den kan brukes til utsuging av svært farlige og kreftfremkallende støvtyper i støvklasse H, som asbest, bly og mugg, som dannes i verksteder og enda mer på byggeplasser under renoveringsarbeid. Støvsugeren garanterer en filtreringseffektivitet på 99,995 % og gjør et enkelt arbeid med å fjerne fint støv ved hjelp av sin kraftige turbin. Takket være den integrerte enhetskontakten med automatisk start og antistatisk system (med ledende tilbehør), er den ideell for utsuging rett fra støvgenererende elektroverktøy. Støvsugeren kan brukes til et bredt spekter av bruksområder takket være dens høye sugeevne: slipe- og renoveringsarbeid, monterings- eller installasjonsarbeid, fjerning av væsker eller utsuging fra maskiner og systemer. Siden støvsugeren har en slitesterk gummiert strømkabel, er den ideell for bruk i konstruksjonsarbeid og på oppussingsplasser.
Egenskaper og fordeler
Sikkerhetsstøvsuger støvklasse HFiltreringseffektivitet på 99,995 %. Elektronisk volumstrømovervåking. Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Godkjent for asbestbekjempelseStøvklasse H sikkerhetsstøvsuger. Vellykket bestått asbesttest. Testet i henhold til TRGS 519 (Technical Rule for Hazardous Substances) for Tyskland.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehørØkt brukersikkerhet. Leder bort elektrostatisk ladning. Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
HEPA-13 flatt plissert filter laget av glassfibermateriale
- Fjerner farlig støv, grovt smuss og væsker.
- Filter er testet i henhold til EN 60335-2-69 og EN 1822.
- Støvtyper i støvklasse H: bruk sikkerhetsfiltersett.
Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Optimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp.
- Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft.
- Fører til tidsbesparelser og lengre levetid for filteret.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøyet er enkelt å koble til støvsugeren.
- Problemfri drift takket være den automatiske på/av-funksjonen.
- Energisparing: automatisk avslåing av støvsugeren.
Fleksibel slange og strømledning
- Strømkabel og slange festes sikkert for transport.
- For sugeslanger i forskjellige lengder og diametre.
- Tidsbesparende design og forlenget levetid for strømkabelen.
Avtagbart filterhus
- Flatt plissert filter: raskere og enklere rengjøring.
- Regelmessig rengjøring: forlenget levetid på filteret.
- Forhindrer feil innsetting av det flate plisserte filteret.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Anti-tap lagring for transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er raskt tilgjengelig.
- Plassbesparende design: ingen ekstra lagringsplass kreves.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|70
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: HEPA-13 (H13)
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Plast
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
- For å fjerne støv fra mindre elektroverktøy
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
- For montering og installasjonsarbeid
- For uttak fra maskiner og systemer
- Bruk på byggeplasser og i verksteder
- For fjerning av asbest, bly, mugg, bakterier osv.
- For bruk i byggebransjen, helsevesenet, laboratorier eller industri
Tilbehør
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