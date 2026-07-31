Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Ap Te M
NT 30/1 Ap Te M sikkerhetsstøvsuger sertifisert for støvklasse M. Antistatisk / elektrisk ledende tilbehør gjør den ideell for støvsuging av finstøv på byggeplasser og i verksteder.
NT 30/1 Ap Te M fjerner pålitelig og sikkert alle typer fint støv som genereres på byggeplasser og i verksteder. Den kompakte støvsugeren med halvautomatisk filterrens har et fuktbestandig "Wet & Dry" flatt plissert filter laget av PES-fibermateriale for støvsuging av fint støv, væsker og grovt smuss av støvklasse M og garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9 prosent. Den integrerte enhetskontakten med automatisk start og det komplette antistatiske systemet (med ledende tilbehør) gjør støvsugeren ideell for utsuging rett fra støvgenererende elektroverktøy. Maskinen er ekstremt enkel å betjene, da de viktigste innstillingene justeres ved hjelp av en sentral dreiebryter. Den førsteklasses sugekraften muliggjør et bredt spekter av bruksområder: slipearbeid, monterings- og installasjonsarbeid, fjerning av væsker eller utsuging fra maskiner og systemer.
Egenskaper og fordeler
Sikkerhetsstøvsuger for støvklasse M.Filtreringseffektivitet på 99,9 %. Elektronisk volumstrømovervåking. Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Semiautomatisk filterrengjøring APOptimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp. Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft. Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehørØkt brukersikkerhet. Leder bort elektrostatisk ladning. Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Våt- og tørr flatfilter
- Sertifisert for støvklasse M. Støvseparasjonsgrad: 99,9 %.
- PES-fibermateriale: råtebestandig og slitesterk.
- Ideell for væsker, fint støv og grovt smuss.
Fleksibel slange og strømledning
- Strømkabel og slange festes sikkert for transport.
- For sugeslanger i forskjellige lengder og diametre.
- Tidsbesparende og lengre levetid på strømkabelen.
Avtagbart filterhus
- Flatt plissert filter: raskere og enklere å rengjøre.
- Regelmessig rengjøring: lengre levetid på filteret.
- Forhindrer feil innsetting av det flate plisserte filteret.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Anti-tap lagring for transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er raskt tilgjengelig.
- Plassbesparende design: ingen ekstra lagringsplass kreves.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|70
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plast
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetsstøvsuger støvklasse M: alle finstøvapplikasjoner
- For å fjerne støv fra mindre elektroverktøy
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
- For montering og installasjonsarbeid
- For uttak fra maskiner og systemer
- Bruk på byggeplasser og i verksteder
- For utsuging av alle typer steinstøv, trestøv, keramisk støv m.m.
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