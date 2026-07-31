Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te H
Med en garantert filtreringseffektivitet på 99,995 % og ACD-sertifisering er denne våt- og tørrstøvsugeren førstevalget for trygg og effektiv fjerning av helseskadelig støv i støvklasse H.
Ved renovering av eldre bygninger kan det frigjøres asbest og andre helse- og kreftfarlige stoffer som må håndteres raskt og trygt. NT 30/1 Tact Te H ACD er en kompakt og mobil våt- og tørrstøvsuger, spesialutviklet for effektiv og sikker oppsamling av skadelige materialer. Testet og godkjent i henhold til den nyeste ACD-standarden (IEC 60335-2-69:2021), og er sertifisert for oppsuging av brennbart støv og alt støv i klasse H. Maskinens effektive Safety-/HEPA-flatefilter kan rengjøres og muliggjør oppsamling av farlig støv trygt i en sikkerhetsfilterpose eller PE-avfallssekk. Mindre farlig støv kan suges rett inn i beholderen. Det avanserte, sensorstyrte Tact-filtersystemet sørger for kontinuerlig høy sugeeffekt ved automatisk rengjøring av filteret. NT 30/1 Tact Te H ACD er også utstyrt med en verktøykontakt med automatisk start og et komplett antistatisk system med ledende tilbehør – en gjennomtenkt løsning for trygg, effektiv og fleksibel støvhåndtering i krevende miljøer.
Egenskaper og fordeler
Filtreringssystem med H-filter og Tact-filterMindre farlig støv suges rett inn i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 prosent. Best mulig ivaretakelse av brukerens helse uten at det går utover sugeeffekt eller filterets brukstid.
Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519Det er kun godkjente sikkerhetssugere som kan benyttes ved håndtering av asbest.
ACD-sertifiseringGodkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapasitet.
- Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing.
- Minimert støynivå.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
- Økt brukersikkerhet.
- Leder bort elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H
- Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Elektronisk volumstrømovervåking.
- Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Sikkerhets-/HEPA flatt foldefilter for effektiv filtrering av støv og partikler.
- Sertifisert for støvklasse H. Støvseparasjonsgrad: 99.995%
- PES-fibermateriale med dobbel PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fukt.
- Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PTFE HEPA
- PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
- Beholdermateriale: Plast
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- Godkjenning for fjerning av asbest i henhold til den tyske forskriften for arbeidsmiljø TRGS 519.
- Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
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