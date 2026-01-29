Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te M
Denne våt- og tørrstøvsugeren fjerner trygt og effektivt lungeskadelig finstøv i støvklasse M. Utstyrt med en 30-liters beholder, Tact-sensorstyrt filtersystem og ACD-sertifisering.
På byggeplasser og i verksteder kan det produseres helseskadelig finstøv på daglig basis. Vår kompakte våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te M ACD er utviklet for å håndtere nettopp dette – og det med enestående effektivitet. Ved hjelp av Tact-sensorstyrte filtersystemet fjerner den store mengder finstøv med en garantert filtreringseffektivitet på 99,9 %. Maskinen er ACD-sertifisert i henhold til den nye standarden IEC 60335-2-69:2021 og godkjent for oppsuging av brennbart støv. Sugestyrken monitoreres kontinuerlig av sensorer, og filtersystemet rengjøres automatisk etter behov. For direkte tilkobling til elektroverktøy har støvsugeren en integrert apparatkontakt med automatisk start/stopp, samt et komplett antistatisk system med ledende tilbehør. Alt tilbehør er sikkert oppbevart på maskinen, og gjør det enkelt å støvsuge både gulv og utstyr. Det oppsugde støvet samles i en robust 30-liters beholder med støtabsorberende støtfanger og metallhjul for enkel håndtering.
Egenskaper og fordeler
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøringOptimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosentBeskytter mot helsefarlige partikler i luften. Testet i henhold til støvklasse M.
ACD-sertifiseringGodkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
- Økt brukersikkerhet.
- Leder bort elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Luftavkjøling
- Forlenger turbinens levetid.
Sikkerhetsstøvsuger for støvklasse M.
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk volumstrømovervåking.
- Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Våt- og tørr flatfilter
- Sertifisert for støvklasse M. Støvseparasjonsgrad 99.9%
- PES-fibermateriale med PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fuktighet.
- Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plast
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse M for alle bruksområder med fint støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
- For utsuging av alle typer steinstøv, trestøv, keramisk støv m.m.
- Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
