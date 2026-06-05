Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H

Godkjent for asbestfjerning og ACD-sertifisert: våt- og tørstøvsuger med 50 liters beholder, egnet for støvsuging av farlige støvpartikler i støvklasse H.

Med sin store 50-liters beholder, justerbare skyvehåndtak og avløpsslange er NT 50/1 Tact Te H ACD den optimale løsningen for trygg fjerning av farlig og kreftfremkallende støv – spesielt i industrielle miljøer. Maskinen er testet og godkjent for alle typer støv i støvklasse H, inkludert asbest, og gir pålitelig beskyttelse for både bruker og miljø. Den oppfyller også IEC 60335-2-69:2021-standarden for opptak av brennbart støv i henhold til ACD-sertifiseringen. Det rengjørbare Safety/HEPA-flatfoldede filteret fanger opp farlig støv sikkert i en egen sikkerhetsfilterpose eller PE-avfallssekk, mens mindre farlig støv kan suges direkte ned i beholderen. Det sensorstyrte Tact-filterrensesystemet sikrer kontinuerlig høy sugeeffekt ved å holde filtrene kontinuerlig rene. I tillegg har maskinen en integrert enhetskontakt med autostart og et komplett antistatisk system med ledende tilbehør, noe som gjør den til et profesjonelt og brukervennlig verktøy.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H: Filtreringssystem med H-filter og Tact-filter
Filtreringssystem med H-filter og Tact-filter
Mindre farlig støv suges rett inn i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 prosent. Best mulig ivaretakelse av brukerens helse uten at det går utover sugeeffekt eller filterets brukstid.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H: Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519
Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519
Det er kun godkjente sikkerhetssugere som kan benyttes ved håndtering av asbest.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H: ACD-sertifisering
ACD-sertifisering
Godkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
  • Garanterer maksimal sugekraft og filterkapasitet.
  • Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing.
  • Minimert støynivå.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
  • Økt brukersikkerhet.
  • Leder bort elektrostatisk ladning.
  • Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
  • Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
  • Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
  • Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H
  • Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
  • Elektronisk volumstrømovervåking.
  • Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Sikkerhets-/HEPA flatt foldefilter for effektiv filtrering av støv og partikler.
  • Sertifisert for støvklasse H. Støvseparasjonsgrad: 99.995%
  • PES-fibermateriale med dobbel PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fukt.
  • Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
  • Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
  • Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
  • Roterende ring for justering av sugekraften.
Stor 50-liters beholder
  • Med praktisk, justerbart skyvehåndtak for enkel transport.
  • Integrert avløpsslange for enkel avhending av store mengder væske.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/kPa) 273 / 27,3
Beholderkapasitet (l) 50
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Kabelmateriale Gummi
Lydnivå (dB) 69
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 19,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 25,6
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: elektrisk ledende
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Vinkelrør: elektrisk ledende
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Kobling for elektrovektøy
  • Tappeslange
  • Flatfilter: PTFE HEPA
  • Skyvehåndtak
  • PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk

Utstyr

  • Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
  • Antistatisk system
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
  • Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
  • Støvklasse: H
  • Beholdermateriale: Plast
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H

Videoer

Bruksområder
  • Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
  • For støvsuging av fint støv og grovt smuss
  • Godkjenning for fjerning av asbest i henhold til den tyske forskriften for arbeidsmiljø TRGS 519.
  • Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
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