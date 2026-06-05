Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te H
Godkjent for asbestfjerning og ACD-sertifisert: våt- og tørstøvsuger med 50 liters beholder, egnet for støvsuging av farlige støvpartikler i støvklasse H.
Med sin store 50-liters beholder, justerbare skyvehåndtak og avløpsslange er NT 50/1 Tact Te H ACD den optimale løsningen for trygg fjerning av farlig og kreftfremkallende støv – spesielt i industrielle miljøer. Maskinen er testet og godkjent for alle typer støv i støvklasse H, inkludert asbest, og gir pålitelig beskyttelse for både bruker og miljø. Den oppfyller også IEC 60335-2-69:2021-standarden for opptak av brennbart støv i henhold til ACD-sertifiseringen. Det rengjørbare Safety/HEPA-flatfoldede filteret fanger opp farlig støv sikkert i en egen sikkerhetsfilterpose eller PE-avfallssekk, mens mindre farlig støv kan suges direkte ned i beholderen. Det sensorstyrte Tact-filterrensesystemet sikrer kontinuerlig høy sugeeffekt ved å holde filtrene kontinuerlig rene. I tillegg har maskinen en integrert enhetskontakt med autostart og et komplett antistatisk system med ledende tilbehør, noe som gjør den til et profesjonelt og brukervennlig verktøy.
Egenskaper og fordeler
Filtreringssystem med H-filter og Tact-filterMindre farlig støv suges rett inn i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 prosent. Best mulig ivaretakelse av brukerens helse uten at det går utover sugeeffekt eller filterets brukstid.
Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519Det er kun godkjente sikkerhetssugere som kan benyttes ved håndtering av asbest.
ACD-sertifiseringGodkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapasitet.
- Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing.
- Minimert støynivå.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
- Økt brukersikkerhet.
- Leder bort elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H
- Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Elektronisk volumstrømovervåking.
- Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Sikkerhets-/HEPA flatt foldefilter for effektiv filtrering av støv og partikler.
- Sertifisert for støvklasse H. Støvseparasjonsgrad: 99.995%
- PES-fibermateriale med dobbel PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fukt.
- Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Stor 50-liters beholder
- Med praktisk, justerbart skyvehåndtak for enkel transport.
- Integrert avløpsslange for enkel avhending av store mengder væske.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|19,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Tappeslange
- Flatfilter: PTFE HEPA
- Skyvehåndtak
- PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Plast
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- Godkjenning for fjerning av asbest i henhold til den tyske forskriften for arbeidsmiljø TRGS 519.
- Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
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