Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M
Utviklet for håndtering av store mengder lungeskadelig finstøv i støvklasse M: stor, men samtidig lettmanøvrert våt- og tørrstøvsuger med 50 liters beholder, justerbart skyvehåndtak og ACD-sertifisering.
Med det nye Tact-sensorstyrte filtersystemet klarer NT 50/1 Tact Te M ACD å suge opp store mengder fint støv samtidig som den opprettholder en filtreringseffektivitet på 99,9 %. Maskinen er sertifisert i henhold til den nye ACD-standarden (IEC 60335-2-69:2021) og godkjent for opptak av brennbart støv. Sugestyrken overvåkes kontinuerlig, og filterrengjøringen skjer automatisk når det trengs. Den robuste 50-liters beholderen med metallhjul, justerbart skyvehåndtak og avløpsslange håndterer både fint støv i støvklasse M, grov skitt og væsker. Avløpsslangen gjør det enkelt å tømme væske. For direkte støvoppsamling fra elektrisk verktøy har maskinen en integrert stikkontakt med auto-start, og et komplett antistatisk system med ledende tilbehør. Det nyutviklede tilbehøret — en 4 meter lang sugeslange, stålrør og bredt gulvmunnstykke — sørger for effektiv fjerning av støv som allerede er avsatt. Alt tilbehør oppbevares enkelt og trygt på maskinen ved hjelp av smarte oppbevaringsløsninger.
Egenskaper og fordeler
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøringOptimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosentBeskytter mot helsefarlige partikler i luften. Testet i henhold til støvklasse M.
ACD-sertifiseringGodkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
- Økt brukersikkerhet.
- Leder bort elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Luftavkjøling
- Forlenger turbinens levetid.
Sikkerhetsstøvsuger for støvklasse M.
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk volumstrømovervåking.
- Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Våt- og tørr flatfilter
- Sertifisert for støvklasse M. Støvseparasjonsgrad 99.9%
- PES-fibermateriale med PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fuktighet.
- Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
- Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
- Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
- Roterende ring for justering av sugekraften.
Stor 50-liters beholder
- Med praktisk, justerbart skyvehåndtak for enkel transport.
- Integrert avløpsslange for enkel avhending av store mengder væske.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|19
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|24,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Tappeslange
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Skyvehåndtak
- PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plast
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse M for alle bruksområder med fint støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
- For utsuging av alle typer steinstøv, trestøv, keramisk støv m.m.
- Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.