Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M

Utviklet for håndtering av store mengder lungeskadelig finstøv i støvklasse M: stor, men samtidig lettmanøvrert våt- og tørrstøvsuger med 50 liters beholder, justerbart skyvehåndtak og ACD-sertifisering.

Med det nye Tact-sensorstyrte filtersystemet klarer NT 50/1 Tact Te M ACD å suge opp store mengder fint støv samtidig som den opprettholder en filtreringseffektivitet på 99,9 %. Maskinen er sertifisert i henhold til den nye ACD-standarden (IEC 60335-2-69:2021) og godkjent for opptak av brennbart støv. Sugestyrken overvåkes kontinuerlig, og filterrengjøringen skjer automatisk når det trengs. Den robuste 50-liters beholderen med metallhjul, justerbart skyvehåndtak og avløpsslange håndterer både fint støv i støvklasse M, grov skitt og væsker. Avløpsslangen gjør det enkelt å tømme væske. For direkte støvoppsamling fra elektrisk verktøy har maskinen en integrert stikkontakt med auto-start, og et komplett antistatisk system med ledende tilbehør. Det nyutviklede tilbehøret — en 4 meter lang sugeslange, stålrør og bredt gulvmunnstykke — sørger for effektiv fjerning av støv som allerede er avsatt. Alt tilbehør oppbevares enkelt og trygt på maskinen ved hjelp av smarte oppbevaringsløsninger.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M: Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M: Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosent
Beskytter mot helsefarlige partikler i luften. Testet i henhold til støvklasse M.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M: ACD-sertifisering
Godkjent for støvsuging av brennbart støv. Sertifisert i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Økt brukersikkerhet.
Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
  • Økt brukersikkerhet.
  • Leder bort elektrostatisk ladning.
  • Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
  • Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
  • Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
  • Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Luftavkjøling
  • Forlenger turbinens levetid.
Sikkerhetsstøvsuger for støvklasse M.
  • Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
  • Elektronisk volumstrømovervåking.
  • Sikrer rene og trygge arbeidsplasser.
Våt- og tørr flatfilter
  • Sertifisert for støvklasse M. Støvseparasjonsgrad 99.9%
  • PES-fibermateriale med PTFE-belegg: motstandsdyktig mot råte og fuktighet.
  • Ideell for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss.
Verktøyadapter for elektroverktøy
  • Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy.
  • Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring.
  • Roterende ring for justering av sugekraften.
Stor 50-liters beholder
  • Med praktisk, justerbart skyvehåndtak for enkel transport.
  • Integrert avløpsslange for enkel avhending av store mengder væske.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/hPa) 273 / 27,3
Beholderkapasitet (l) 50
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Kabelmateriale Gummi
Lydnivå (dB) 69
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 19
Vekt inkludert emballasje (kg) 24,6
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: elektrisk ledende
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Vinkelrør: elektrisk ledende
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Kobling for elektrovektøy
  • Tappeslange
  • Flatfilter: PES med PTFE-belegg
  • Skyvehåndtak
  • PE plastpose for støvfri avhending: 1 Stk

Utstyr

  • Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
  • Antistatisk system
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
  • Støvklasse: M
  • Beholdermateriale: Plast
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Tact Te M
Videoer

Bruksområder
  • Sikkerhetssuger i støvklasse M for alle bruksområder med fint støv
  • For støvsuging av fint støv og grovt smuss
  • For støvsuging av væsker og vått smuss
  • For utsuging av alle typer steinstøv, trestøv, keramisk støv m.m.
  • Egnet for støvsuging av brennbart støv i henhold til ACD-standarden IEC 60335-2-69:2021 (apparat for opptak av brennbart støv).
Tilbehør
Finn reservedeler

