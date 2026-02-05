Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22
Sikkerhetsstøvsugeren NT 75/1 Me Ec M Z22 av støvklasse M er sertifisert med ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitutt IBExU) for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder angitt sone 22.
Få kontroll over farlig støv med NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren. Denne støvsugeren er sertifisert i henhold til EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU av det anerkjente testinstituttet IBExU, og den er ideell for fjerning av brennbart og annet støv i eksplosive områder i sone 22. Med den pålitelige og børsteløse EC-motoren er NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren designet for langvarig drift med en levetid på hele 5000 timer. Støvsugeren har en romslig 75-liters beholder i rustfritt stål og et robust chassis med justerbart skyvehåndtak. Dette gjør det enkelt å fjerne store mengder støv, grovt smuss eller væsker fra faresonen før de kastes på en trygg måte. Denne støvsugeren er utstyrt med Wet & Dry flatt plissert filter for støvklasse M, som garanterer en imponerende støvretensjon på 99,9 prosent. Dette filteret er også egnet for støvsuging av væsker, og det gir allsidighet til støvsugeren. NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren er også godkjent for bruk uten filterpose eller avfallspose når det er nødvendig. Velg NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren for å møte dine behov for trygg og effektiv fjerning av farlig støv.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for sone 22 i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitutt IBExU).Høyeste grad av brukersikkerhet i potensielt eksplosive områder i sone 22. Egnet for fjerning av støv i støvklasse M.
Hastighete+G83n kan justeresSlitesterk og med lang levetid (5000 timer).
Antistatisk systemKontinuerlig antistatisk system med antistatisk tilbehør.
Våt- og tørr flatfilter
- PES flatt plissert filter for støvklasse M fanger pålitelig 99,9 prosent av alle partikler.
- Filter laget av fuktighetsbestandig PES-materiale.
- Godkjent for støvsuging av støv i støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|61
|Støvsuger (mBar/hPa)
|220 / 22
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1000
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|76
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|25,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Beholder i rustfritt stål
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Antistatisk system
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Rustfritt stål
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetsstøvsuger for bruk i sone 22, potensielt eksplosive områder.
- Sertifisert for støvklasse M og L
Tilbehør
Finn reservedeler
