Få kontroll over farlig støv med NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren. Denne støvsugeren er sertifisert i henhold til EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU av det anerkjente testinstituttet IBExU, og den er ideell for fjerning av brennbart og annet støv i eksplosive områder i sone 22. Med den pålitelige og børsteløse EC-motoren er NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren designet for langvarig drift med en levetid på hele 5000 timer. Støvsugeren har en romslig 75-liters beholder i rustfritt stål og et robust chassis med justerbart skyvehåndtak. Dette gjør det enkelt å fjerne store mengder støv, grovt smuss eller væsker fra faresonen før de kastes på en trygg måte. Denne støvsugeren er utstyrt med Wet & Dry flatt plissert filter for støvklasse M, som garanterer en imponerende støvretensjon på 99,9 prosent. Dette filteret er også egnet for støvsuging av væsker, og det gir allsidighet til støvsugeren. NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren er også godkjent for bruk uten filterpose eller avfallspose når det er nødvendig. Velg NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren for å møte dine behov for trygg og effektiv fjerning av farlig støv.