Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H
Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med en stabil beholder på 75 liter i rustfritt stål, for helsefarlig støv i klasse H (inkludert asbest). Med Te-funksjon for tilkobling av elektroverktøy.
Den første støvsugeren fra Kärcher, for klasse H, i denne størrelseskategorien. NT 75/1 Tact har et sofistikert, komplett system og tilbyr høyeste sikkerhet for håndtering av helseskadelig støv. Denne våt- og tørrstøvsugeren er utstyrt med Tact-system og 75-liters beholder i rustfritt stål, og tilfredsstiller lovfestede retningslinjer for sikkerhetsklassifiserte støvsugere for støvklasse H og er også egnet for håndtering av asbest (iht. TRGS 519 – tyske tekniske forskrifter for farlige stoffer). Den overvåker automatisk lufthastigheten, og dersom grenseverdien på 20 m/s underskrides, gir den fra seg et varselsignal. Hovedfilteret for støv i klasse H, har en utskillingsgrad på 99,995 prosent. Det inkluderte sikkerhetsfiltersettet sørger for støvfri håndtering.
Egenskaper og fordeler
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøringGaranterer maksimal sugekraft og filterkapasitet. Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519Det er kun godkjente sikkerhetssugere som kan benyttes ved håndtering av asbest.
Bryter for valg av slangeDiameteren på den tilkoblede sugeslangen kan velges på betjeningspanelet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1000
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|67
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|24,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Sugeslange type: med bøy (EL)
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: HEPA-14 (H14)
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Rustfritt stål
Videoer
Bruksområder
- Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
- For støvsuging av fint støv og grovt smuss
- For støvsuging av væsker og vått smuss
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