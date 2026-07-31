Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med en stabil beholder på 75 liter i rustfritt stål, for helsefarlig støv i klasse H (inkludert asbest). Med Te-funksjon for tilkobling av elektroverktøy.

Den første støvsugeren fra Kärcher, for klasse H, i denne størrelseskategorien. NT 75/1 Tact har et sofistikert, komplett system og tilbyr høyeste sikkerhet for håndtering av helseskadelig støv. Denne våt- og tørrstøvsugeren er utstyrt med Tact-system og 75-liters beholder i rustfritt stål, og tilfredsstiller lovfestede retningslinjer for sikkerhetsklassifiserte støvsugere for støvklasse H og er også egnet for håndtering av asbest (iht. TRGS 519 – tyske tekniske forskrifter for farlige stoffer). Den overvåker automatisk lufthastigheten, og dersom grenseverdien på 20 m/s underskrides, gir den fra seg et varselsignal. Hovedfilteret for støv i klasse H, har en utskillingsgrad på 99,995 prosent. Det inkluderte sikkerhetsfiltersettet sørger for støvfri håndtering.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring
Garanterer maksimal sugekraft og filterkapasitet. Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing. Minimert støynivå.
Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519
Oppfyller testkravene for støvklasse H med tillegget for «asbest» iht. tyske TRGS 519
Det er kun godkjente sikkerhetssugere som kan benyttes ved håndtering av asbest.
Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Bryter for valg av slange
Bryter for valg av slange
Diameteren på den tilkoblede sugeslangen kan velges på betjeningspanelet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/kPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 75
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1000
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 10
Kabelmateriale Gummi
Lydnivå (dB) 67
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 24,6
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 540 x 925

Scope of supply

  • Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
  • Sugeslange lengde: 2.5 m
  • Sugeslange type: med bøy (EL)
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 505 mm
  • Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
  • Filterpose materiale: Papir
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Kobling for elektrovektøy
  • Flatfilter: HEPA-14 (H14)
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
  • Antistatisk system
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
  • Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrengjøring
  • Støvklasse: H
  • Beholdermateriale: Rustfritt stål
Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H
Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H

Videoer

Bruksområder
  • Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
  • For støvsuging av fint støv og grovt smuss
  • For støvsuging av væsker og vått smuss
Tilbehør
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