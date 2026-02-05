Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 K
Takk være avløpspumpen og Geka-koblingen er våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 K ideell for rask fjerning av store mengder væske innen bygg eller industri.
Enten det er på byggeplasser eller i industrielle anlegg, er Kärchers våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 K spesielt utformet for rask fjerning av store vannmengder. Den kraftige avløpspumpen kan håndtere over 300 liter skittent vann per minutt, inkludert grovt smuss opptil 20 millimeter i partikkelstørrelse. Den standardiserte Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med det utbredte koblingssystemet for vannslanger. Turbinen og avløpspumpen beskyttes mot skade eller blokkering av effektive grovsmussfiltre som forhindrer små deler, steiner, blader eller rester fra byggemateriale å bli sugd inn. Robuste metallhjul på 50-liters beholderen og et kontinuerlig justerbart skyvehåndtak sikrer enkel transport og ubesværet bevegelse av NT 50/1 K støvsugeren fra kjøretøyet til bruksstedet og tilbake igjen.
Egenskaper og fordeler
Integrert pumpe for skittent vannFor kontinuerlig arbeid kan store mengder væske tømmes via dreneringspumpen.
Innebygd grovsmussfilterkurv for å beskytte pumpenBeskytter avløpspumpen mot blokkeringer fra steiner, blader eller trebiter.
Ventil for regulering av sugestyrke for falsk luftVentilen er montert mellom slangen og bøyen. Muliggjør synkronisering av vannmengden til støvsugeren og pumpen
Tappeslange
- Avløpspumpen fjerner det meste av de oppsugde væskene.
- For en enkel fjerning av gjenværende restmengder av væsker.
Integrert filter for grov smuss, som beskytter turbinen
- Beskytter turbinen mot skader forårsaket av grov smuss og små deler.
Utstyr av høy kvalitet.
- Oljebestandig sugeslange.
- Adv. gulvmunnstykke.
- Kontinuerlig justerbart skyvehåndtak.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar)
|273
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Nominell inngangseffekt (W)
|1200
|Kapasitet på lensepumpe (W)
|1100
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|67
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|28
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|32,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: Oljebestandig
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Grovsmussfilter
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Tappeslange
- Integrert lensepumpe
- Beskyttelsesklasse: L
Bruksområder
- Byggeplasser
- Industri
