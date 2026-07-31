Ekstremt kraftig, robust og enkel å transportere: Våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 Mwf fra Kärcher oppfyller selv de strengeste kravene til brannvesenets operasjoner. Utstyrt med en 50-liters beholder, metallstyreruller/hjul og en kontinuerlig justerbar skyvehåndtak, kan den mobile maskinen raskt være på stedet, hvor den umiddelbart er klar for bruk takket være en C-kobling for tilkobling av alle vanlige brannslanger. Avløpspumpen pumper opp til 330 liter vann per minutt – ideell for rask fjerning av store vannmengder som oppstår under brannslukking eller flomoperasjoner. En PRCD-K personlig beskyttelsesbryter med IP68-plugg, spesielt designet for bruk med strømaggregater, samt en grovsmussfilterkurv som effektivt beskytter avløpspumpen mot blokkeringer forårsaket av støvsugde steiner, blader eller tre, sikrer sikkerheten til alle involverte og maskinen. I tillegg er NT 50/1 Mwf brannvesenstøvsugeren utstyrt med en oljebestandig sugeslange og et høykvalitets aluminiumsgulvmunnstykke.