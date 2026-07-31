Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf

Våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 Mwf er designet for fjerning av store vannmengder som oppstår som følge av brannslukking eller oversvømmelser. Den oppfyller optimalt de høye kravene til brannvesenet.

Ekstremt kraftig, robust og enkel å transportere: Våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 Mwf fra Kärcher oppfyller selv de strengeste kravene til brannvesenets operasjoner. Utstyrt med en 50-liters beholder, metallstyreruller/hjul og en kontinuerlig justerbar skyvehåndtak, kan den mobile maskinen raskt være på stedet, hvor den umiddelbart er klar for bruk takket være en C-kobling for tilkobling av alle vanlige brannslanger. Avløpspumpen pumper opp til 330 liter vann per minutt – ideell for rask fjerning av store vannmengder som oppstår under brannslukking eller flomoperasjoner. En PRCD-K personlig beskyttelsesbryter med IP68-plugg, spesielt designet for bruk med strømaggregater, samt en grovsmussfilterkurv som effektivt beskytter avløpspumpen mot blokkeringer forårsaket av støvsugde steiner, blader eller tre, sikrer sikkerheten til alle involverte og maskinen. I tillegg er NT 50/1 Mwf brannvesenstøvsugeren utstyrt med en oljebestandig sugeslange og et høykvalitets aluminiumsgulvmunnstykke.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf: Integrert pumpe for skittent vann
Integrert pumpe for skittent vann
For kontinuerlig arbeid kan store mengder væske tømmes via dreneringspumpen.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf: PRCD-K personlig sikkerhetsbryter med IP68-kontakt
PRCD-K personlig sikkerhetsbryter med IP68-kontakt
Oppdager feilstrømmer på brøkdeler av et sekund og avbryter strømforsyningen. Gir pålitelig beskyttelse mot livstruende elektriske støt.
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf: Innebygd grovsmussfilterkurv for å beskytte pumpen
Innebygd grovsmussfilterkurv for å beskytte pumpen
Beskytter avløpspumpen mot blokkeringer fra steiner, blader eller trebiter.
Ventil for regulering av sugestyrke for falsk luft
  • Ventilen er montert mellom slangen og bøyen.
  • Muliggjør synkronisering av vannmengden til støvsugeren og pumpen
Tappeslange
  • Avløpspumpen fjerner det meste av de oppsugde væskene.
  • For en enkel fjerning av gjenværende restmengder av væsker.
Integrert filter for grov smuss, som beskytter turbinen
  • Beskytter turbinen mot skader forårsaket av grov smuss og små deler.
Utstyr av høy kvalitet.
  • Oljebestandig sugeslange.
  • Industrielt gulvmunnstykke i aluminium.
  • Kontinuerlig justerbart skyvehåndtak.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar) 273
Beholderkapasitet (l) 50
Nominell inngangseffekt (W) 1200
Kapasitet på lensepumpe (W) 810
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 67
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 28
Vekt inkludert emballasje (kg) 34,8
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Sugeslange type: Oljebestandig
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 370 mm
  • Materiale på våt-/tørrgulvdyse: Aluminium
  • Fugemunnstykke
  • Grovsmussfilter
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Tappeslange
  • Automatisk stopp og kretsbryter
  • PRCD-K (Personvern Residual Current Device) personlig beskyttelse : med IP68-plugg
  • C-kobling
  • Integrert lensepumpe
  • Beskyttelsesklasse: L
Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf

Videoer

Bruksområder
  • For å fjerne store vannmengder under brannslukningsarbeid
  • Designet for oppgaver i brannvesen og sivilforsvar
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