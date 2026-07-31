Våt- og tørrstøvsuger NT 50/1 Mwf
Våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 Mwf er designet for fjerning av store vannmengder som oppstår som følge av brannslukking eller oversvømmelser. Den oppfyller optimalt de høye kravene til brannvesenet.
Ekstremt kraftig, robust og enkel å transportere: Våt- og tørrstøvsugeren NT 50/1 Mwf fra Kärcher oppfyller selv de strengeste kravene til brannvesenets operasjoner. Utstyrt med en 50-liters beholder, metallstyreruller/hjul og en kontinuerlig justerbar skyvehåndtak, kan den mobile maskinen raskt være på stedet, hvor den umiddelbart er klar for bruk takket være en C-kobling for tilkobling av alle vanlige brannslanger. Avløpspumpen pumper opp til 330 liter vann per minutt – ideell for rask fjerning av store vannmengder som oppstår under brannslukking eller flomoperasjoner. En PRCD-K personlig beskyttelsesbryter med IP68-plugg, spesielt designet for bruk med strømaggregater, samt en grovsmussfilterkurv som effektivt beskytter avløpspumpen mot blokkeringer forårsaket av støvsugde steiner, blader eller tre, sikrer sikkerheten til alle involverte og maskinen. I tillegg er NT 50/1 Mwf brannvesenstøvsugeren utstyrt med en oljebestandig sugeslange og et høykvalitets aluminiumsgulvmunnstykke.
Egenskaper og fordeler
Integrert pumpe for skittent vannFor kontinuerlig arbeid kan store mengder væske tømmes via dreneringspumpen.
PRCD-K personlig sikkerhetsbryter med IP68-kontaktOppdager feilstrømmer på brøkdeler av et sekund og avbryter strømforsyningen. Gir pålitelig beskyttelse mot livstruende elektriske støt.
Innebygd grovsmussfilterkurv for å beskytte pumpenBeskytter avløpspumpen mot blokkeringer fra steiner, blader eller trebiter.
Ventil for regulering av sugestyrke for falsk luft
- Ventilen er montert mellom slangen og bøyen.
- Muliggjør synkronisering av vannmengden til støvsugeren og pumpen
Tappeslange
- Avløpspumpen fjerner det meste av de oppsugde væskene.
- For en enkel fjerning av gjenværende restmengder av væsker.
Integrert filter for grov smuss, som beskytter turbinen
- Beskytter turbinen mot skader forårsaket av grov smuss og små deler.
Utstyr av høy kvalitet.
- Oljebestandig sugeslange.
- Industrielt gulvmunnstykke i aluminium.
- Kontinuerlig justerbart skyvehåndtak.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar)
|273
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Nominell inngangseffekt (W)
|1200
|Kapasitet på lensepumpe (W)
|810
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|67
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|28
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|34,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: Oljebestandig
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 370 mm
- Materiale på våt-/tørrgulvdyse: Aluminium
- Fugemunnstykke
- Grovsmussfilter
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Tappeslange
- Automatisk stopp og kretsbryter
- PRCD-K (Personvern Residual Current Device) personlig beskyttelse : med IP68-plugg
- C-kobling
- Integrert lensepumpe
- Beskyttelsesklasse: L
Videoer
Bruksområder
- For å fjerne store vannmengder under brannslukningsarbeid
- Designet for oppgaver i brannvesen og sivilforsvar
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.