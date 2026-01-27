Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1

NT 27/1 Me er en kraftig våt- og tørrstøvsuger for profesjonelle brukere. Den er svært kompakt og leveres standard med et stort utvalg av nyttig tilbehør.

NT 22/1 er en kompakt, svært manøvrerbar og brukervennlig all-round våt- og tørrstøvsuger for kommersielt bruk. Den kraftige sugeturbinen gir svært god sugekraft. En patronfilter er integrert i enheten. En mekanisk flottør kutter av sugekraften så snart beholderen er fylt til maksimal kapasitet for å forhindre oversvømmelse. Det praktiske kllikksystemet sikrer en rask og enkel utskifting av tilbehør. Fem jevnt gående svingbare hjul garanterer utmerket manøvrering og stabilitet. Hele maskinhuset er laget av støtsikre plastmaterialer. NT 27/1 har også tilbehørsholdere og en krok for å lagre strømkabelen ryddig. Det ergonomisk formede bærehåndtaket gjør maskinen lett og praktisk å transportere. Leveres komplett med alt tilbehør. NT 27/1 har en støtbeskytter som går rundt hele maskinen som beskytter både maskin, vegger, utstyr og møbler mot skader.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1: Fuktbestandig PES-patronfilter
Fuktbestandig PES-patronfilter
Enkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1: Robuste metalllåser
Robuste metalllåser
Disse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1: Robust støtfanger
Robust støtfanger
All-round støtbeskyttelse beskytter ikke bare selve maskinen, men også vegger, maskiner og møbler mot skade.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Den integrerte lagringen sikrer at alt tilbehør blir godt oppvevart.
Flytesystem
  • Sugekraften holder et konsekvent høyt nivå.
  • Flottørsystemet avbryter sugestrømmen etter å ha nådd maksimal kapasitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 72
Støvsuger (mBar/hPa) 249 / 24,9
Beholderkapasitet (l) 27
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Lydnivå (dB) 71
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 7,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,6
Mål (L x B x H) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.5 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Papir
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: PES

Utstyr

  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: II
  • Hjul med brems
Bruksområder
  • Egnet for våt- og tørrsuging
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.