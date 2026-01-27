Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1
NT 27/1 Me er en kraftig våt- og tørrstøvsuger for profesjonelle brukere. Den er svært kompakt og leveres standard med et stort utvalg av nyttig tilbehør.
NT 22/1 er en kompakt, svært manøvrerbar og brukervennlig all-round våt- og tørrstøvsuger for kommersielt bruk. Den kraftige sugeturbinen gir svært god sugekraft. En patronfilter er integrert i enheten. En mekanisk flottør kutter av sugekraften så snart beholderen er fylt til maksimal kapasitet for å forhindre oversvømmelse. Det praktiske kllikksystemet sikrer en rask og enkel utskifting av tilbehør. Fem jevnt gående svingbare hjul garanterer utmerket manøvrering og stabilitet. Hele maskinhuset er laget av støtsikre plastmaterialer. NT 27/1 har også tilbehørsholdere og en krok for å lagre strømkabelen ryddig. Det ergonomisk formede bærehåndtaket gjør maskinen lett og praktisk å transportere. Leveres komplett med alt tilbehør. NT 27/1 har en støtbeskytter som går rundt hele maskinen som beskytter både maskin, vegger, utstyr og møbler mot skader.
Egenskaper og fordeler
Fuktbestandig PES-patronfilterEnkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Robuste metalllåserDisse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Robust støtfangerAll-round støtbeskyttelse beskytter ikke bare selve maskinen, men også vegger, maskiner og møbler mot skade.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Den integrerte lagringen sikrer at alt tilbehør blir godt oppvevart.
Flytesystem
- Sugekraften holder et konsekvent høyt nivå.
- Flottørsystemet avbryter sugestrømmen etter å ha nådd maksimal kapasitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|27
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|71
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
Utstyr
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.