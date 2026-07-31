Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1 Advanced
NT 27/1 Advanced er en kraftig våt- og tørrstøvsuger med plastbeholder og stort patronfilter for profesjonell bruk. Den er spesielt kompakt og leveres standard med nyttige tilbehør. Adv utgaven er oppgradert med rør i rustfritt stål og avansert munnstykke
NT 27/1 Advanced er en kompakt, svært manøvrerbar og brukervennlig våt- og tørrstøvsuger for allsidig kommersiell bruk. Den kraftige sugeturbinen gir svært god sugekraft. Maskinen er utstyrt med et stort patronfilter. En mekanisk flottør kutter av sugekraften så snart beholderen er fylt til maksimal kapasitet for å forhindre oversvømmelse. Det praktiske kllikksystemet sikrer en rask og enkel utskifting av tilbehør. Fem jevnt gående svingbare hjul garanterer utmerket manøvrering og stabilitet. Hele maskinhuset er laget av støtsikre plastmaterialer, og kommer med tilbehørsholdere og en krok for å holde strømledningen praktisk oppbevart. Det ergonomisk formede bærehåndtaket gjør maskinen enkel og praktisk å transportere Leveres komplett med alt tilbehør. NT 27/1 Advanced har en støtbeskytter som går rundt hele maskinen som beskytter både maskin, vegger, utstyr og møbler mot skader.
Egenskaper og fordeler
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinenPraktisk oppbevar av tilbehør på baksiden, Sugerørene og tilbehøret oppbevares sikkert og praktisk på maskinen, noe som betyr at de alltid er klare for hånden.
Fuktbestandig PES-patronfilterEnkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Robuste metalllåserDisse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Robust støtfanger
- Støtfangeren gir sikker allround beskyttelse for støvsugeren og utstyret.
Flytesystem
- Sugekraften holder et konsekvent høyt nivå.
- Flottørsystemet avbryter sugestrømmen etter å ha nådd maksimal kapasitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|67
|Støvsuger (mBar/kPa)
|200 / 20
|Beholderkapasitet (l)
|27
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|72
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
Utstyr
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
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