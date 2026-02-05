Våt- og tørrstøvsuger NT 27/1 Me
NT 27/1 Me er en kraftig våt- og tørrstøvsuger for profesjonelle brukere. Den er meget kompakt og kommer med en beholder i rustfritt stål og en rekke nyttig tilbehør.
NT 27/1 Me er en kompakt, svært manøvrerbar og brukervennlig våt- og tørrstøvsuger for allsidig kommersiell bruk. Den kraftige sugeturbin gir enorm sugekraft. Enheten er utstyrt med et patronfilter. En mekanisk flottør kutter suget så fort konteineren er fylt til maksimum væskenivå for å unngå oversvømmelse. Det praktiske klikk-systemet sørger for raskt og enkelt skifte av tilbehør. Fem jevnt gående svingbare hjul garanterer utmerket manøvrerbarhet og stabilitet. Maskinhuset er laget av støtsikre plastmaterialer. NT 27/1 Me har også tilbehørsholdere og en krok for å holde strømledningen ryddig oppbevart. Det ergonomisk utformede bærehåndtaket gjør enheten enkel og praktisk å transportere, komplett med alt tilbehør. NT 27/1 Me har en støtbeskytter som går rundt hele maskinen som beskytter både maskin, vegger, utstyr og møbler mot skader. Den korrosjonsfrie rustfrie stålbeholderen til denne industrielle støvsugeren er syre- og alkalibestandig for lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinenPraktisk oppbevar av tilbehør på baksiden, Sugerørene og tilbehøret oppbevares sikkert og praktisk på maskinen, noe som betyr at de alltid er klare for hånden.
Fuktbestandig PES-patronfilterEnkel veksling mellom våt og tørr støvsugerdrift. PES-patronfilteret trenger ikke tørkes før bruk. Bærekraft: PES-patronfilteret er vaskbart.
Robuste metalllåserDisse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Robust støtfanger
- Støtfangeren gir sikker allround beskyttelse for støvsugeren og utstyret.
Flytesystem
- Sugekraften holder et konsekvent høyt nivå.
- Flottørsystemet avbryter sugestrømmen etter å ha nådd maksimal kapasitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|27
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|71
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 420 x 540
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 300 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
Utstyr
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
