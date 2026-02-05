Våt- og tørrstøvsuger NT 70/2
Kärcher proff-kvalitet til en overkommelig pris: NT 70/2 er en kraftig støvsuger med to motorer. Med sin høye sugekraft er maskinen imponerende i bruk for å ta opp vann, slam og ved bruk på grovt smuss.
NT 70-serien av maskiner består av flere store, kraftige våt- og tørrstøvsugere med opptil 3 motorer. En komplett portefølje av modeller, som demonstrerer sine fordeler, spesielt ved våt bruk og ved støvsuging av grov smuss. Sterk sugekraft og utprøvd Kärcher-kvalitet
Egenskaper og fordeler
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Stor støtfanger med plass til oppbevaring av tilbehør.
Integrert tappeslange
- Beholderen er enkel å tømme med tappeslangen. Svært praktisk takket være den store beholderen med kapasitet på 70 liter.
Ergonomisk skyvehåndtak
- NT 70 har et ergonomisk skyvehåndtak slik at maskinen kan trilles.
Robust støtfanger
- Den robuste støtfangeren beskytter maskinen mot slag og støt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|70
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2400
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|79
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|25,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|32,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: Papir
- Tappeslange
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.