Våt- og tørrstøvsuger NT 70/2

Kärcher proff-kvalitet til en overkommelig pris: NT 70/2 er en kraftig støvsuger med to motorer. Med sin høye sugekraft er maskinen imponerende i bruk for å ta opp vann, slam og ved bruk på grovt smuss.

NT 70-serien av maskiner består av flere store, kraftige våt- og tørrstøvsugere med opptil 3 motorer. En komplett portefølje av modeller, som demonstrerer sine fordeler, spesielt ved våt bruk og ved støvsuging av grov smuss. Sterk sugekraft og utprøvd Kärcher-kvalitet

Egenskaper og fordeler
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Stor støtfanger med plass til oppbevaring av tilbehør.
Integrert tappeslange
  • Beholderen er enkel å tømme med tappeslangen. Svært praktisk takket være den store beholderen med kapasitet på 70 liter.
Ergonomisk skyvehåndtak
  • NT 70 har et ergonomisk skyvehåndtak slik at maskinen kan trilles.
Robust støtfanger
  • Den robuste støtfangeren beskytter maskinen mot slag og støt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 2 x 74
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 70
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2400
Standard nominell bredde ( ) DN 40
Lengde på ledning (m) 10
Lydnivå (dB) 79
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 25,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 32,4
Mål (L x B x H) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: Papir
  • Tappeslange
  • Skyvehåndtak

Utstyr

  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: II
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.