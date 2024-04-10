Opptil 98 prosent av ferskvannet kan spares i bil- og nyttekjøretøyvaskeanlegg med det biologiske avløpsrensesystemet WRB 4000 Bio fra vår partner aquadetox. I en naturlig prosess renser systemet opptil 4000 liter forurenset avløpsvann per time og returnerer det til bilvaskeanleggets vannkretsløp som behandlet, gjenvunnet vann. Vannet, som er fullstendig renset uten kjemiske tilsetningsstoffer, imponerer med sin høye kvalitet – det er ingen uklarhet eller ubehagelig lukt. Takket være det kompakte designet kan WRB 4000 Bio til og med installeres i trange rom og uten omfattende jordarbeider. Ingen plass til et underjordisk anlegg? Ikke noe problem: Vår komplette avløpsrenseteknologi kan enkelt installeres over bakken. For større fleksibilitet og mobilitet tilbyr vi vår velprøvde bassengteknologi – inkludert WRB Bio – som en nøkkelferdig plug-and-play-beholderløsning. Bare velg riktig størrelse (20, 30 eller 40 fot) og dra nytte av en rask, plassbesparende installasjon som kan utføres hvor som helst.