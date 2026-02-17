Vindu- og overflatesuger WVP 10

Batteridrevet vindus- og overflatevasker for jevne flater som vinduer og fliser. WVP 10 sikrer perfekte resultater uten å etterlate striper, er behagelig å holde og kan brukes alle veier, også over hodehøyde.

WVP 10 er en batteridrevet, lett og robust vindus- og overflatevasker for profesjonell bruk. Den består av komponenter av god kvalitet, som for eksempel en svært kraftig, men stillegående motor som gir betydelig høyere oppsugingsevne enn sammenlignbare maskiner. Resultatet er stripefrie overflater, uansett om den brukes på vinduer eller til å rengjøre fliser, speil, utstillingsmontre, disker og andre jevne overflater. Vindus- og overflatevaskeren gir like gode resultater alle veier og er behagelig å håndtere, uansett om den brukes vertikalt, horisontalt eller opp ned. Den kan brukes helt inn til kanter takket være det manuelt justerbare avstandsstykket. Skittenvannstanken har kapasitet på 200 ml og sørger for lang brukstid. Den kan tømmes raskt og enkelt, og kan også vaskes i oppvaskmaskin. Et batteri (30 min. brukstid), tilhørende batterilader, en sprayflaske og en mikrofiberklut er inkludert i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Lett, ergonomisk og uG2:G30niversal
Egnet for alle glatte harde overflater og kan brukes horisontalt, vertikalt og opp ned. Komfortabel og enkel håndtering. Sikker og komfortabel håndtering med gummihåndtak.
Vindu- og overflatesuger WVP 10: Avtakbart og utskiftbart batteri
Avtakbart og utskiftbart batteri
Ladestatus vises i 3 LED lamper over bryteren.
Vindu- og overflatesuger WVP 10: Praktisk rengjøring av kanter
Praktisk rengjøring av kanter
Justerbare avstandsstykker på hver side av nalen gjør det enkelt å vaske helt inntil de fleste typer kanter.
Tanken har stort volum
  • Reduserer avbrytelser på grunn av hyppig tømming, og gir mer effektiv rengjøring.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde sugenal (mm) 280
Skittenvannstank (ml) 200
Ladetid for batteri (min) 180
Batteritid (min) 35
Batteritype Avtakbart litium-ion batteri
Batterispenning (V) 3,7
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 2
Vekt inkl. batteri (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 130 x 335

Scope of supply

  • Overflaterengjøringsmiddel CA 30 R (500 ml)
  • Sprayflaske (500 ml)
  • Mikrofiberklut: 1 x
  • Batteri
  • Batterilader
  • Smusskrape

Utstyr

  • Bredde sugemunnstykke: 280 mm

Videoer

Bruksområder
  • Bygg- og anleggsbransjen
  • Dagligvare
  • Kontorbygg
  • Hotell- og restaurantsektoren
  • Restaurant og catering
  • Helsesektoren
Tilbehør
Rengjøringsmidler
