Vindu- og overflatesuger WVP 10
Batteridrevet vindus- og overflatevasker for jevne flater som vinduer og fliser. WVP 10 sikrer perfekte resultater uten å etterlate striper, er behagelig å holde og kan brukes alle veier, også over hodehøyde.
WVP 10 er en batteridrevet, lett og robust vindus- og overflatevasker for profesjonell bruk. Den består av komponenter av god kvalitet, som for eksempel en svært kraftig, men stillegående motor som gir betydelig høyere oppsugingsevne enn sammenlignbare maskiner. Resultatet er stripefrie overflater, uansett om den brukes på vinduer eller til å rengjøre fliser, speil, utstillingsmontre, disker og andre jevne overflater. Vindus- og overflatevaskeren gir like gode resultater alle veier og er behagelig å håndtere, uansett om den brukes vertikalt, horisontalt eller opp ned. Den kan brukes helt inn til kanter takket være det manuelt justerbare avstandsstykket. Skittenvannstanken har kapasitet på 200 ml og sørger for lang brukstid. Den kan tømmes raskt og enkelt, og kan også vaskes i oppvaskmaskin. Et batteri (30 min. brukstid), tilhørende batterilader, en sprayflaske og en mikrofiberklut er inkludert i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Lett, ergonomisk og universalEgnet for alle glatte harde overflater og kan brukes horisontalt, vertikalt og opp ned. Komfortabel og enkel håndtering. Sikker og komfortabel håndtering med gummihåndtak.
Avtakbart og utskiftbart batteriLadestatus vises i 3 LED lamper over bryteren.
Praktisk rengjøring av kanterJusterbare avstandsstykker på hver side av nalen gjør det enkelt å vaske helt inntil de fleste typer kanter.
Tanken har stort volum
- Reduserer avbrytelser på grunn av hyppig tømming, og gir mer effektiv rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Skittenvannstank (ml)
|200
|Ladetid for batteri (min)
|180
|Batteritid (min)
|35
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Batterispenning (V)
|3,7
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2
|Vekt inkl. batteri (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Overflaterengjøringsmiddel CA 30 R (500 ml)
- Sprayflaske (500 ml)
- Mikrofiberklut: 1 x
- Batteri
- Batterilader
- Smusskrape
Utstyr
- Bredde sugemunnstykke: 280 mm
Bruksområder
- Bygg- og anleggsbransjen
- Dagligvare
- Kontorbygg
- Hotell- og restaurantsektoren
- Restaurant og catering
- Helsesektoren
