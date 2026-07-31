Ideelt hvis du er ofte på farten - tilbehørsboks med optimalt tilpasset tilbehør for rengjøring av utendørs utstyr uansett hvor du er. Den universelle børsten som kan kobles til pistolen fjerner vanskelig smuss og skyller det bort. Med sugeslangen kan alternative vannkilder som brønner og vannbeholdere også anvendes. Mikrofiberkluten i fleece kan brukes for å tørke gjenstandene før de lagres eller transporteres i f.eks. bil på vei hjem. Sist men ikke minst er tilbehøret lagret i en praktisk boks som kan festes til den mobile spyleren.