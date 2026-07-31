Bike Box
Tilbehør til mobil spyler OC 3 for rengjøring av sykkel etter bruk når man ikke har tilgang på vann og strøm.
Med optimalt tilpasset tilbehør i tilbehørsboksen, kan du rengjøre både sykkel og sykkelutstyr grundig. Den universelle børsten med myk bust kan festes til pistolen og fjerner fastsittende skitt. Med vaskemiddel kan du fjerne den slags skitt som vanligvis finnes på sykler, samtidig som du beskytter ømfintlige komponenter. Den medfølgende mikrofiberkluten kan brukes til å tørke av før oppbevaring eller transport. Boksen brukes til å lagre tilbehør og kan festes til bunnen av den mobile spyleren.
Egenskaper og fordeler
Universalbørste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Oppbevaringsboks
- Universalbørste
- Mikrofiberklut
- Rengjøringsmiddel for sykkel
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Bruksområder
- Sykler
- Sko/ Turstøvler
- Barnevogner/ Triller