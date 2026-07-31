CR 214 f.Kr.
Startsystem for bilvask med berøringsskjerm for intuitiv brukerveiledning. Muliggjør inntasting av PIN-koder, har strekkodeleser. Laget av høykvalitetsplast i RAL 7012.
Intuitivt startsystem for portalvaskehaller laget av høykvalitetsplast i RAL 7012 med frontpanel i rustfritt stål. Startsystemet tillater inntasting av PIN-koder via en berøringsskjerm og har en strekkodeleser for enkelt-, fler- og langtidskoder, samt et integrert grensesnitt for ulike kassesystemer. En solskjerm garanterer enkel lesbarhet, også under dårlige lysforhold. Standardutformet for veggmontering, er en sokkel også tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 278 x 441