CR 214 f.Kr.

Startsystem for bilvask med berøringsskjerm for intuitiv brukerveiledning. Muliggjør inntasting av PIN-koder, har strekkodeleser. Laget av høykvalitetsplast i RAL 7012.

Intuitivt startsystem for portalvaskehaller laget av høykvalitetsplast i RAL 7012 med frontpanel i rustfritt stål. Startsystemet tillater inntasting av PIN-koder via en berøringsskjerm og har en strekkodeleser for enkelt-, fler- og langtidskoder, samt et integrert grensesnitt for ulike kassesystemer. En solskjerm garanterer enkel lesbarhet, også under dårlige lysforhold. Standardutformet for veggmontering, er en sokkel også tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 7
Vekt inkludert emballasje (kg) 10
Mål (L x B x H) (mm) 418 x 278 x 441
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