Intuitivt startsystem for portalvaskehaller laget av høykvalitetsplast i RAL 7012 med frontpanel i rustfritt stål. Startsystemet tillater inntasting av PIN-koder via en berøringsskjerm og har en strekkodeleser for enkelt-, fler- og langtidskoder, samt et integrert grensesnitt for ulike kassesystemer. En solskjerm garanterer enkel lesbarhet, også under dårlige lysforhold. Standardutformet for veggmontering, er en sokkel også tilgjengelig som tilleggsutstyr.