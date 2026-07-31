EasyFix Gulvsett

Består av EasyFix gulvmunnstykke med praktisk borrelåssystem og tilhørende mikrofiberklut som kan byttes ved hjelp av foten

Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
  • Lamellene sørger for at dampen fordeles jevnt over hele rengjøringsflaten og mikrofiberkluten.
Fleksibelt munnstykkefeste
  • Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
  • Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
  • Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 314 x 177 x 97
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser