EasyFix Gulvsett
Består av EasyFix gulvmunnstykke med praktisk borrelåssystem og tilhørende mikrofiberklut som kan byttes ved hjelp av foten
Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
- Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
- Lamellene sørger for at dampen fordeles jevnt over hele rengjøringsflaten og mikrofiberkluten.
Fleksibelt munnstykkefeste
- Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
- Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
- Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser