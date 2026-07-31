eco!Booster
Vår nye ultraeffektive eco!Booster-dyse tar effektivitet og bærekraft innen rengjøring til et nytt nivå med 50 prosent bedre ytelse! En ideell løsning for rengjøring av større områder
50% høyere rengjøringsytelse
For en raskere WOW-effekt: eco!Booster setter nye standarder for rengjøring av områdene utendørs. Den fjerner smuss jevnt og effektivt over et mye større område enn den tidligere flatstråledysen, noe som gir en svært effektiv rengjøring.
50% høyere energieffektivitet
Høyere rengjøringsytelse med mindre energi: eco!Booster gjør det mulig å rengjøre samme område med samme høytrykkspyler på mye kortere tid.
50% mindre vannforbruk
Tøff mot smuss, men økonomisk med ressurser: eco!Booster rengjør områder raskt og grundig, samtidig som den sparer vann.
* Sammenlignet med rengjøringseffekten til en kraftdyse.
** Dette baserer seg på evnen til å rengjøre 50 prosent mer overflate enn en flat stråle med samme mengde energi og vann.
50% høyere områdeytelse
eco!Booster setter nye standarder for rengjøring av sensitive overflater. Med en rengjøringsytelse som er 50 prosent høyere, sparer den deg ikke bare tid, men også energi og vann.