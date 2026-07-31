FR Klassisk Overflaterengjører
Den ideelle innstegsmodellen i Kärchers sortiment av Overflaterengjørerere for rengjøring av overflater innendørs og utendørs. Med sprutbeskyttelse og opptil 150 bar arbeidstrykk.
FR Classic er innstegsmodellen i Kärchers sortiment av Overflaterengjørerere for sprutsikker rengjøring av overflater innendørs og utendørs. Denne maskinen har et imponerende arbeidstrykk på opptil 150 bar og en vannmengde på 600 liter per time ved 40 °C. Merk: dysesett må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,1
Tilbehør
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