G 180 Q Full Control Plus Høytrykkspistol
Full Control Plus høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling for K5 Plus og K7 Plus maskiner. LCD display viser trykkinnstilling. Trykk og rengjøringsmiddel justeres med +/- knapper.
Aldri har du hatt så god kontroll ved bruk av en høytrykkspyler som med denne høytrykkspistolen. Med +/- knappene på G 180 Q Full Control høytrykkspistol kan du enkelt justere trykk og påføring av rengjøringsmiddel. Du har oversikt over innstillingene i LCD displayet uansett vær, og dermed full kontroll når du vasker. Høytrykkspistolen har Quick Connect hurtigkobling, og passer til alle Kärcher K5 - K7 høytrykkspylere med Plus i maskinbetegnelsen. Høytrykkspistolen kan kobles på andre maskiner med hurtigkobling, men Plusfunksjonen er kun kompatibel med en Plusmaskin fordi pistol og maskin må pares elektronisk for at denne funksjonen skal virke.
Egenskaper og fordeler
Høytrykkspistol for Kärcher K5 og K7 modeller i Full Control Plus serien fra 2017 og nyere.
- Gjør det enkelt å skifte høytrykkspistol.
+/- knapper på håndtaket
- Gjør det enkelt å kontrollere trykkinnstillinger og dosere rengjøringsmiddel.
Trykkindikator på LCD display
- Gjør det enkelt å velge riktig trykk for hvert enkelt rengjøringsobjekt.
Indikerer mengde rengjøringsmiddel på LCD display
- Gjør det enkelt å dosere ønsket mengde rengjøringsmiddel.
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8