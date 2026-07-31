Aldri har du hatt så god kontroll ved bruk av en høytrykkspyler som med denne høytrykkspistolen. Med +/- knappene på G 180 Q Full Control høytrykkspistol kan du enkelt justere trykk og påføring av rengjøringsmiddel. Du har oversikt over innstillingene i LCD displayet uansett vær, og dermed full kontroll når du vasker. Høytrykkspistolen har Quick Connect hurtigkobling, og passer til alle Kärcher K5 - K7 høytrykkspylere med Plus i maskinbetegnelsen. Høytrykkspistolen kan kobles på andre maskiner med hurtigkobling, men Plusfunksjonen er kun kompatibel med en Plusmaskin fordi pistol og maskin må pares elektronisk for at denne funksjonen skal virke.