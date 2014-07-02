Hovedvalsebørster

Kärcher Standard hovedvalsebørster

Standard hovedvalsebørster

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Kärcher Hovedvalsebørste, myk/natur

Hovedvalsebørste, myk/natur

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Kärcher Hovedvalsebørste, myk/fuktighetsbestandig

Hovedvalsebørste, myk/fuktighetsbestandig

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Kärcher Hovedvalsebørste, hard

Hovedvalsebørste, hard

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Kärcher Hovedvalsebørste høy/lav

Hovedvalsebørste høy/lav

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Kärcher Hovedvalsebørste, antistatisk

Hovedvalsebørste, antistatisk

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Kärcher Hovedvalsebørste, fyldig bust

Hovedvalsebørste, fyldig bust

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