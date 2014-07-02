Kraftdyser

Kärcher Høytrykksdyser 0° sprayvinkel

Høytrykksdyser 0° sprayvinkel

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Kärcher Kraftdyse 15° vinkel

Kraftdyse 15° vinkel

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Kärcher Kraftdyse 25° vinkel

Kraftdyse 25° vinkel

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Kärcher Kraftdyse 40° vinkel

Kraftdyse 40° vinkel

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