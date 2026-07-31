Mikrofiberrull, stein
Sett med grove mikrofiberruller for enkel rengjøring av harde underlag og fuger. Fjerner enkelt vanskelig skitt. Kan vaskes på 60 °C i vaskemaskin.
Mikrofiberruller med lett slipende effekt i de grå stripene gjør det enkelt å løsne skitt fra robuste gulv av stein, robuste fliser, fuger etc. NB! Bør ikke brukes på parkett og andre sensitive underlag. Bruk egnede mikrofiberruller til slike underlag. Tåler maskinvask på 60 °C.
Egenskaper og fordeler
Høykvalitets mikrofiber med integrerte børster
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 60