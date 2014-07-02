Profesjonelle høytrykkspistoler

Kärcher Høytrykkspistoler

Høytrykkspistoler

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Kärcher Easy Press Høytrykkspistol med servokontroll (Kärcher-patentert)

Easy Press Høytrykkspistol med servokontroll (Kärcher-patentert)

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Kärcher Servokontroll

Servokontroll

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