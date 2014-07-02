Profesjonelle høytrykksslanger

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard med skrukobling i begge ender

Standard med skrukobling i begge ender

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 med koblinger på begge sider

Longlife 400 med koblinger på begge sider

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Kärcher For næringsmiddelindustri

For næringsmiddelindustri

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Kärcher For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider

For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider

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Kärcher Longlifeversjon for næringsmiddelindustri

Longlifeversjon for næringsmiddelindustri

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Kärcher Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider

Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider

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Kärcher Spesialslanger

Spesialslanger

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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