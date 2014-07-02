Sugeslangen med bøy i nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonetttilkobling 1.0 og til tilbehør med en klipstilkobling 1.0. Begge tilkoblingene er kompatible med støvsugere opp til modellår 2016. Bajonetttilkoblingen 1.0 er den samme for alle nominelle bredder (35, 40 og 50). Adapteren for NT-slanger med bajonetttilkobling 1.0 kan brukes til å feste alle slanger med bajonetttilkobling 1.0 for å koble til det nye tilbehørssystemet.