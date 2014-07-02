Sugeslange med bøy, NT, DN 35, lengde 2,5 m, klips 1,0, bajonett 1,0
Sugeslangen med bøy i nominell bredde DN 35 og med 2,5 m lengde er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.
Sugeslangen med bøy i nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonetttilkobling 1.0 og til tilbehør med en klipstilkobling 1.0. Begge tilkoblingene er kompatible med støvsugere opp til modellår 2016. Bajonetttilkoblingen 1.0 er den samme for alle nominelle bredder (35, 40 og 50). Adapteren for NT-slanger med bajonetttilkobling 1.0 kan brukes til å feste alle slanger med bajonetttilkobling 1.0 for å koble til det nye tilbehørssystemet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|2,5
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾
|Klipp 1.0
|Tilkobling på maskinsiden²⁾
|Bajonett 1.0
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 460 x 75
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