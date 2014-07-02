Sugeslangen med nominell bredde DN 32 er ideell for bruk med tørrstøvsugere. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 1.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 1.0-tilkobling. Begge tilkoblingene er kompatible med støvsugere opp til modellår 2016.