Sugeslange, T, DN 32, lengde 2,5 m, klips 1,0, klikkfeste

Sugeslangen med nominell bredde DN 32 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med tørrstøvsugere.

Sugeslangen med nominell bredde DN 32 er ideell for bruk med tørrstøvsugere. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 1.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 1.0-tilkobling. Begge tilkoblingene er kompatible med støvsugere opp til modellår 2016.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 2,5
Standard nominell bredde ( ) DN 32
Versjon Standard
Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾ Klipp 1.0
Tilkobling på maskinsiden²⁾ Klikkfeste
Antall (Stk) 1
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Kompatible maskiner
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