Sugeslange, T, DN 32, lengde 2,5 m, klips 1,0, klikkfeste
Sugeslangen med nominell bredde DN 32 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med tørrstøvsugere.
Sugeslangen med nominell bredde DN 32 er ideell for bruk med tørrstøvsugere. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 1.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 1.0-tilkobling. Begge tilkoblingene er kompatible med støvsugere opp til modellår 2016.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|2,5
|Standard nominell bredde ( )
|DN 32
|Versjon
|Standard
|Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾
|Klipp 1.0
|Tilkobling på maskinsiden²⁾
|Klikkfeste
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5