Trippeldyse, 060
Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For høytrykksspylere med injektor, lavtrykksflatstråledyse for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling M 18x1,5.
Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetter ikke. Praktisk omkobling mellom høytrykkspentstråle (0°), høytrykksflatstrålestråle (25°) eller lavtrykksflatstrålestråle (40°). For høytrykksspylere med injektor; lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling M 18 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|60
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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