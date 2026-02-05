Adapter do pistoletu M
Adapter do podłączania starych pistoletów spryskujących (pistolety spryskujące M, 96, 97) do nowych lanc spryskujących. Odpowiedni do myjek ciśnieniowych Kärcher produkowanych do roku 2010.
Do starszych modeli (do roku produkcji 2010) Kärcher oferuje rozwiązanie: Dzięki adapterowi M aktualne akcesoria można podłączyć do pistoletu spustowego M, 96 i 97.
Cechy i zalety
Adapter do starszych pistoletów spryskujących produkowanych do 2010 roku
- Element pośredniczący do pistoletu spryskującego i lancy spryskującej.
Nowy design
- Łatwy w użyciu.
Zintegrowane wzmocnienie
- Sprawia, że obsługa myjki ciśnieniowej jest wygodna i stabilna.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105 x 42 x 42
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
