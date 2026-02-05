Dysza do czyszczenia rur

Dysza do czyszczenia rur przeznaczona do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz do skutecznego usuwania zatorów. Z przyłączem R1/8" do montażu na wężu do czyszczenia rur.

Dysza do czyszczenia rur do przyjaznego dla środowiska czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych. Bardzo skutecznie rozluźnia i usuwa zatory. Cztery otwory dysz skierowane do tyłu zapewniają silny napęd i przeciągają wąż przez rurę. Kształt dysz jest zoptymalizowany w taki sposób, aby w miejscu połączenia z wężem wysokociśnieniowym nie było żadnych wypukłości. Minimalizuje to ryzyko zablokowania dyszy w rurze. Nadaje się do montażu na zestawach do czyszczenia rur PC 20, PC 15 i PC 7.5 oraz do użytku ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher w klasach od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Dysza do czyszczenia rur: Strumień wysokociśnieniowy w czterech kierunkach
Wąż automatycznie przesuwa się do przodu w rurze pod wpływem ciśnienia wody.
Dysza do czyszczenia rur: Zoptymalizowany kształt dyszy
Połączenie z wężem bez wypukłości minimalizuje ryzyko zakleszczenia dyszy w rurze.
Dysza do czyszczenia rur: Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
Wydajna i skuteczna w usuwaniu zatorów z rur.
Wykonana z wytrzymałego mosiądzu
  • Wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 18 x 14 x 14
Zastosowania
  • Czyszczenie rur
  • Czyszczenie rynien
  • Czyszczenie odpływów