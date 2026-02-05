Dysza do czyszczenia rur
Dysza do czyszczenia rur przeznaczona do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz do skutecznego usuwania zatorów. Z przyłączem R1/8" do montażu na wężu do czyszczenia rur.
Dysza do czyszczenia rur do przyjaznego dla środowiska czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych. Bardzo skutecznie rozluźnia i usuwa zatory. Cztery otwory dysz skierowane do tyłu zapewniają silny napęd i przeciągają wąż przez rurę. Kształt dysz jest zoptymalizowany w taki sposób, aby w miejscu połączenia z wężem wysokociśnieniowym nie było żadnych wypukłości. Minimalizuje to ryzyko zablokowania dyszy w rurze. Nadaje się do montażu na zestawach do czyszczenia rur PC 20, PC 15 i PC 7.5 oraz do użytku ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher w klasach od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Strumień wysokociśnieniowy w czterech kierunkachWąż automatycznie przesuwa się do przodu w rurze pod wpływem ciśnienia wody.
Zoptymalizowany kształt dyszyPołączenie z wężem bez wypukłości minimalizuje ryzyko zakleszczenia dyszy w rurze.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniemWydajna i skuteczna w usuwaniu zatorów z rur.
Wykonana z wytrzymałego mosiądzu
- Wytrzymały
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|18 x 14 x 14
Zastosowania
- Czyszczenie rur
- Czyszczenie rynien
- Czyszczenie odpływów