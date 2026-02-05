PC 7,5

Zestaw do czyszczenia rur z wężem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny systemem wymiany i dwie dysze w zestawie.

Praktyczny i wszechstronny zestaw do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz skutecznego usuwania zatorów. Zestaw zawiera dwie różne dysze, które można szybko wymienić dzięki złączu śrubowemu. Dysza strumieniowa zapewnia silny napór do przodu dzięki czterem strumieniom wysokociśnieniowym skierowanym do tyłu – idealnymi do rur spustowych i usuwania zatorów spowodowanych przez ciała stałe. Obrotowa dysza służy do prewencyjnego czyszczenia konserwacyjnego. Jej system czyszczenia 360° skutecznie usuwa osady z wnętrza ścianek rur. Zapobiega to powstawaniu zatorów. Kształt dysz jest zoptymalizowany w taki sposób, aby w miejscu połączenia z wężem wysokociśnieniowym nie było żadnych wypukłości. Minimalizuje to ryzyko zablokowania dyszy w rurze. Wysokiej jakości elastyczny wąż o długości 7,5 m jest wzmocniony oplotem tekstylnym – co ułatwia obsługę w systemach rurowych ze zgięciami. Wąż zawiera zabezpieczenie przed załamaniem i mosiężne złącza zapewniające długą żywotność. Nadaje się do stosowania zarówno w domu, jak i na zewnątrz w połączeniu ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher w klasach od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
PC 7,5: Praktyczny system wymiany z dwoma różnymi dyszami
Łatwa wymiana dysz. Dysza zapewniająca silny strumień, doskonała do czyszczenia rur spustowych i usuwania zatorów. Dysza obrotowa z efektem czyszczenia 360° – do wydajnego czyszczenia konserwacyjnego wnętrza rur w celu zapobiegania zatorom.
PC 7,5: Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
Szybko i skutecznie usuwa zatory z rur. Przyjazna dla środowiska aplikacja bez użycia chemikaliów. Wąż automatycznie przesuwa się do przodu w rurze pod wpływem ciśnienia wody.
PC 7,5: Elastyczny wąż z oplotem tekstylnym
Łatwa obsługa w systemach rur ze zgięciami. Zapewnia łatwe przechowywanie.
Zoptymalizowany kształt dyszy
  • Połączenie z wężem bez wypukłości minimalizuje ryzyko zakleszczenia dyszy w rurze.
  • Kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
Złącza i dysze wykonane z wytrzymałego mosiądzu i stali nierdzewnej
  • Wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 245 x 55

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie rur
  • Czyszczenie rynien
  • Czyszczenie odpływów
