Dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL

Dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL z łatwością czyści średniej wielkości dywany i większe elementy tapicerki, nawet dwa razy szybciej niż tradycyjna dysza do prania tapicerki.

Innowacyjna dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL od Kärcher, w połączeniu z rurami przedłużającymi, pozwala użytkownikom utrzymywać zrelaksowaną, prostą postawę ciała podczas prania średniej wielkości dywanów. Używana z samym uchwytem, dysza czyści większe meble tapicerowane, krzesła oraz wiele innych powierzchni z materiałów tekstylnych dwa razy szybciej w porównaniu z tradycyjną dyszą do prania tapicerki. Sprawia to, że dysza Spray Extraction 2-w-1 XXL stanowi idealne akcesorium zapewniające bezwysiłkowe, dogłębne pranie dywanów i mebli tapicerowanych w bardzo krótkim czasie. Pasuje do odkurzacza piorącego Kärcher SE 3 Compact.

Cechy i zalety
Nadaje się do odkurzacza piorącego Kärcher SE 3 Compact
Bardzo szeroka dysza
  • Czyści większe meble tapicerowane i dywany dwukrotnie szybciej niż tradycyjna dysza do prania tapicerki.
  • Dla uzyskania idealnego rezultatu czyszczenia w bardzo krótkim czasie.
Funkcja spryskująco-odsysająca
  • Do dokładnego i dogłębnego prania wszelkiego rodzaju dywanów, materiałów tekstylnych i mebli tapicerowanych.
Przezroczysty wziernik
  • Umożliwia ciągłą kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy.
Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher
  • Optymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerka