Innowacyjna dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL od Kärcher, w połączeniu z rurami przedłużającymi, pozwala użytkownikom utrzymywać zrelaksowaną, prostą postawę ciała podczas prania średniej wielkości dywanów. Używana z samym uchwytem, dysza czyści większe meble tapicerowane, krzesła oraz wiele innych powierzchni z materiałów tekstylnych dwa razy szybciej w porównaniu z tradycyjną dyszą do prania tapicerki. Sprawia to, że dysza Spray Extraction 2-w-1 XXL stanowi idealne akcesorium zapewniające bezwysiłkowe, dogłębne pranie dywanów i mebli tapicerowanych w bardzo krótkim czasie. Pasuje do odkurzacza piorącego Kärcher SE 3 Compact.