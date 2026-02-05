Dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL
Dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL z łatwością czyści średniej wielkości dywany i większe elementy tapicerki, nawet dwa razy szybciej niż tradycyjna dysza do prania tapicerki.
Innowacyjna dysza do prania dywanów i tapicerki 2-w-1 XXL od Kärcher, w połączeniu z rurami przedłużającymi, pozwala użytkownikom utrzymywać zrelaksowaną, prostą postawę ciała podczas prania średniej wielkości dywanów. Używana z samym uchwytem, dysza czyści większe meble tapicerowane, krzesła oraz wiele innych powierzchni z materiałów tekstylnych dwa razy szybciej w porównaniu z tradycyjną dyszą do prania tapicerki. Sprawia to, że dysza Spray Extraction 2-w-1 XXL stanowi idealne akcesorium zapewniające bezwysiłkowe, dogłębne pranie dywanów i mebli tapicerowanych w bardzo krótkim czasie. Pasuje do odkurzacza piorącego Kärcher SE 3 Compact.
Cechy i zalety
Nadaje się do odkurzacza piorącego Kärcher SE 3 Compact
Bardzo szeroka dysza
- Czyści większe meble tapicerowane i dywany dwukrotnie szybciej niż tradycyjna dysza do prania tapicerki.
- Dla uzyskania idealnego rezultatu czyszczenia w bardzo krótkim czasie.
Funkcja spryskująco-odsysająca
- Do dokładnego i dogłębnego prania wszelkiego rodzaju dywanów, materiałów tekstylnych i mebli tapicerowanych.
Przezroczysty wziernik
- Umożliwia ciągłą kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy.
Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher
- Optymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerka